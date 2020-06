„Wollen die Welt mit Musik besser machen“

Hauptberuflich sind beide als Lehrer tätig: Pauleschitz in einer Kindergartenschule in Wien, Komjati unterrichtet Latein und Englisch im Gymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt (NÖ). Während Letzterer nach wie vor im Burgenland lebt, kommt Pauleschitz nur an den Wochenenden aus der Großstadt in die Heimat. „Ich bin immer noch verwurzelt im Burgenland, natürlich auch durch die Musik“, sagt er. „Am Land ist vieles angenehmer, in Wien beginnt der Stress schon beim Parkplatzsuchen.“ Schon seit seiner Jugend habe er Musik gemacht, Gitarre gelernt, dann „alle möglichen Musik-Sparten“ ausprobiert. „In jungen Jahren eher lautere Sachen – Metal, Grunge, oder Rock“, lacht er. „Jetzt bin ich eher beim Leiseren.“