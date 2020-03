Martin Huber: Krisenmanager für Burgenlands Sicherheit

Im Krisenmanagement hat Martin Huber schon früh in seiner Karriere erste Erfahrungen gesammelt. Nicht erst in der aktuellen Funktion als Landespolizeidirektor, sondern schon als Sicherheitsbeauftragter des Landes, zu dem er am Beginn der Flüchtlingskrise ernannt wurde.

Auf Wunsch des damaligen Landeshauptmanns Karl Stix. „Es ging um Maßnahmen gegen die Zunahme der illegalen Migration“, erzählt Huber, der seinen Job offensichtlich zur vollsten Zufriedenheit von Stix erledigte. Denn im Alter von nur 33 Jahren wurde der Jurist bereits Bezirkshauptmann in Neusiedl am See. „Ungewöhnlich früh, aber eine Ausnahme, weil das Thema Sicherheit in der damaligen Situation natürlich eine besondere Bedeutung hatte. Und Neusiedl ein Hotspot war“, weiß er.