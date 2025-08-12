Burgenland

Schwerer Arbeitsunfall im Burgenland: Mann von Gerüst getroffen

Ein Sanitäter in Rettungsjacke steht vor einem Rettungsfahrzeug.
Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Meidling gebracht.
12.08.25, 10:02
Auf einer Baustelle in Neusiedl am See hat ein Arbeiter bei einem Unfall am Dienstagvormittag schwere Verletzungen erlitten. 

Der Mann war von Gerüstteilen getroffen worden, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland gegenüber der APA. 

Er musste mit dem Christophorus 9 ins Unfallkrankenhaus Meidling geflogen werden. Nähere Details zum Unfallhergang waren vorerst nicht bekannt.

(Agenturen, Sta)  | 

