Arbeiten in der Pension? Mehr als jeder Zweite rechnet damit

Mit ein Grund dafür sind die schlechteren Zukunftsaussichten sein. Mehr als die Hälfte der befragten Personen erwartet sich eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Lebensqualität in den kommenden Monaten. Ein Drittel erwartet sich eine stabile Lage, nur knapp jeder Zehnte glaubt an eine Verbesserung.

Dazu passen jene 51 Prozent, die davon ausgehen, in ihrem Ruhestand weiter arbeiten zu müssen, um den Lebensstandard zu halten. "Der Umstand, dass bereits heute jeder vierte Steuer-Euro in die Stützung der öffentlichen Pensionen fließt, verunsichert viele Menschen“, so Brandtmayer. Bestes Mittel gegen Altersarmut ist jedenfalls laut 84 Prozent der Start einer privaten Vorsorge schon in jungen Jahren.