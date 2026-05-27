Wie burgenländische Betriebe auf Amazon abräumen

Mehr als 60 kleine und mittlere Unternehmen aus dem Burgenland haben im vergangenen Jahr ihre Produkte über Amazon verkauft. Laut dem am Mittwoch gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich präsentierten „KMU Impact Report“ des Onlinekonzerns erzielten burgenländische Verkaufspartner 2025 über Amazon einen Exportumsatz von mehr als zehn Millionen Euro.

Das entspricht einem Plus von rund 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit verzeichnete das Burgenland laut Amazon das stärkste Wachstum im Bundesländervergleich. Österreichweit stiegen die Exportumsätze von KMU, die über Amazon verkaufen, um sechs Prozent. Mehr als 20 Millionen Produkte exportiert Bundesweit erwirtschafteten österreichische KMU über Amazon im Jahr 2025 mehr als 730 Millionen Euro. Mehr als 20 Millionen Produkte wurden laut Bericht in über 150 Länder und Gebiete verkauft. Die Exportumsätze der heimischen Verkaufspartner stiegen auf 641 Millionen Euro. Amazon verweist dabei auf ein wirtschaftlich schwieriges Umfeld: Während die Exportumsätze der KMU auf der Plattform zulegten, gingen Österreichs Gesamtexporte laut Statistik Austria im selben Zeitraum um 0,5 Prozent zurück.

„Mit einem Exportwachstum von rund 42 Prozent zeigen burgenländische Unternehmen, dass auch regionale Betriebe digitale Vertriebskanäle erfolgreich für die Internationalisierung nutzen können“, sagt Yorck von Mirbach, Country Lead Österreich und Schweiz bei Amazon. Das Unternehmen biete Reichweite, Logistik und KI-gestützte Werkzeuge, damit Betriebe international wettbewerbsfähig bleiben könnten. Lionherz aus Neusiedl verkauft in Europa Als burgenländisches Beispiel nennt Amazon die Marke Lionherz aus Neusiedl am See. Einzelunternehmerin Martina Süss verkauft Spielzelte, Spielhäuser und kreative Spielwelten. Nach Angaben des Unternehmens erzielt Lionherz mittlerweile rund 70 Prozent des Gesamtumsatzes über Amazon.