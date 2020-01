Alles Gute: FH-Studiengang wurde 15 Jahre alt

Der Storch und der Wein – das sind wahrscheinlich die häufigsten Assoziationen mit dem Burgenland. Seit nach dem Tiefpunkt mit dem Weinskandal in den 1980er-Jahren eine rasante Qualitätsentwicklung im burgenländischen Weinbau eingesetzt hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch das Weinmarketing „veredelt“ wurde.

In diesen Tagen feierte der Masterstudiengang Internationales Weinmarketing an der Fachhochschule Burgenland sein 15-jähriges Bestehen. Standesgemäß zelebrierten die Gäste, darunter zahlreiche Wegbegleiter und Absolventen, das halbrunde Jubiläum mit einer exklusiven Verkostung.

"Wein steht für kulturelle Identität"

„Das Thema Wein wird uns immer erhalten bleiben und steht besonders in Österreich wie kaum etwas anderes für kulturelle Identität“, meinte FH-Studiengangsleiter Marcus Wieschhoff. Klimawandel, Nachhaltigkeit und Weintourismus – auf diese Herausforderungen der Zukunft habe man sich im Masterstudiengang Internationales Weinmarketing inhaltlich eingestellt. Wieschhoff, selbst Absolvent des Studiengangs: „Damit liegen wir auch nach 15 Jahren mit unserem Studiengang goldrichtig“. Das viersemestrige Studium schließt mit dem „Master of Arts in Business, MA“ ab.