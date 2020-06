Ältere Männer betäubt und ausgeraubt: Prozess vertagt

Nur zum Betteln

Bei der ersten Tat im Mai 2019 seien sie in Deutschland in Saarbrücken gewesen. „Von Saarbrücken nach Eisenstadt fährt man Stunden mit dem Auto. Sie können zur Tatzeit nicht in Österreich gewesen sein“, betonte ihr Verteidiger. Die 29-Jährige gab an, die älteren Männer in Baumgarten und Schattendorf im Juli 2019 zwar zusammen mit der 21-jährigen Verurteilten aufgesucht zu haben, aber lediglich zum Betteln. Mit den Straftaten habe sie nichts zu tun gehabt.

Der Verteidiger der beiden Angeklagten stellte deshalb Beweismittelanträge. Die 21-Jährige müsse erneut befragt werden. Außer ihrer Aussage gebe es gegen den 34-Jährigen „überhaupt keine weiteren Beweise“ und es handle sich wohl um „eine falsche Aussage, um ihre Familie zu decken“. Die 21-Jährige sei mittlerweile enthaftet und wieder in Rumänien.

Der Prozess wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.