Wisgrill für Wiesen: Nahversorgung ist gesichert

Mit der Übernahme des ADEG-Marktes in Wiesen bleibt die Nahversorgung im Ortszentrum gesichert. Seit 23. April führt ADEG-Kaufmann Hans Peter Wisgrill den Standort, den er bereits seit 29 Jahren kennt. Er absolvierte dort seine Lehre und übernimmt den Markt von Gerald Knopf, der nach 20 Jahren in den Ruhestand ging.

Die Übernahme ist für Wisgrill auch von großer persönlicher Bedeutung. Schließlich kennt er den Markt und vor allem die Menschen in Wiesen seit vielen Jahren.