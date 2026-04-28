Wisgrill für Wiesen: Nahversorgung ist gesichert
Mit der Übernahme des ADEG-Marktes in Wiesen bleibt die Nahversorgung im Ortszentrum gesichert. Seit 23. April führt ADEG-Kaufmann Hans Peter Wisgrill den Standort, den er bereits seit 29 Jahren kennt. Er absolvierte dort seine Lehre und übernimmt den Markt von Gerald Knopf, der nach 20 Jahren in den Ruhestand ging.
Die Übernahme ist für Wisgrill auch von großer persönlicher Bedeutung. Schließlich kennt er den Markt und vor allem die Menschen in Wiesen seit vielen Jahren.
„Jetzt will ich einen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander leisten.“ Unterstützt wird er von einem fünfköpfigen Team, das die Betreuung der Kunden gewährleistet. Auch für die Gemeinde bleibt der Markt ein zentraler Treffpunkt. Bürgermeister Matthias Weghofer bezeichnet die Übernahme als wichtigen Schritt für die Sicherung der Nahversorgung im Ort.
Der Markt ist montags bis freitags von 06:30 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr und samstags von 06:30 bis 12 Uhr geöffnet.
Kommentare