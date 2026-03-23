Unfall auf der A4: Wohnwagen landete im Graben

Auf der A4 bei Neusiedl am See ist am Sonntagabend ein Wohnwagenanhänger von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung in einen Graben gekippt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach der Auffahrt Gewerbepark in Fahrtrichtung Ungarn, wie die Feuerwehr Neusiedl am See auf Facebook mitteilte.

Der Anhänger blieb seitlich im Graben liegen. Zur Bergung wurde der Kran des Wechselladerfahrzeuges eingesetzt. Zunächst wurde der Wohnwagen schräg aufgestellt und gesichert, anschließend aus dem Graben gehoben.

Im Anschluss wurde der Pkw mit dem leicht beschädigten Anhänger unter Begleitung der Polizei von der Autobahn eskortiert.