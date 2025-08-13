A4 bei Gols gesperrt: Verkehrsunfall mit Anhänger sorgte für Stau
Zusammenfassung
- In der Nacht auf Mittwoch kam es auf der A4 zwischen Gols und Mönchhof zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem keine Personen schwer verletzt wurden.
- Die Feuerwehr und Rettungskräfte sicherten die Unfallstelle, betreuten die Insassen und reinigten die Fahrbahn nach Freigabe durch die Polizei.
- Während der etwa 1,5-stündigen Sperre der Autobahn kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen; die Feuerwehr Mönchhof übernahm parallel die Brandwache beim Volksfest.
In der Nacht auf Mittwoch gegen 2.45 Uhr wurde die Feuerwehr Neusiedl am See zu einem technischen Einsatz der Stufe T2 auf die A4 Ostautobahn gerufen. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Ungarn zwischen den Abfahrten Gols und Mönchhof.
Nach ersten Informationen der Feuerwehr Gols waren keine Personen mehr eingeklemmt. Ein PKW war auf ein Auto mit Anhänger aufgefahren und anschließend in die mittlere Betonleitwand geprallt.
Alle Insassen wurden laut Feuerwehr „kurzfristig vom Rettungsdienst betreut“ und erlitten „augenscheinlich keine gröberen Verletzungen“.
Die Unfallursache ist derzeit nicht bekannt. Nach der Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn, entfernten die beschädigten Fahrzeuge und sicherten diese. Ausgetretene Flüssigkeiten wurden gebunden.
Für die Dauer der Arbeiten wurde die Autobahn vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Unterstützt wurde die Feuerwehr Gols von der Feuerwehr Mönchhof, die währenddessen die Brandwache beim Golser Volksfest übernahm.
Nach etwa 1,5 Stunden kehrten die 20 Mitglieder der Feuerwehr Neusiedl am See mit vier Fahrzeugen zurück ins Feuerwehrhaus und stellten die Einsatzbereitschaft wieder her.
Kommentare