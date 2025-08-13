A4 bei Gols gesperrt: Verkehrsunfall mit Anhänger sorgte für Stau

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In der Nacht auf Mittwoch gegen 2.45 Uhr wurde die Feuerwehr Neusiedl am See zu einem technischen Einsatz der Stufe T2 auf die A4 Ostautobahn gerufen. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Ungarn zwischen den Abfahrten Gols und Mönchhof. Nach ersten Informationen der Feuerwehr Gols waren keine Personen mehr eingeklemmt. Ein PKW war auf ein Auto mit Anhänger aufgefahren und anschließend in die mittlere Betonleitwand geprallt.

Alle Insassen wurden laut Feuerwehr „kurzfristig vom Rettungsdienst betreut“ und erlitten „augenscheinlich keine gröberen Verletzungen“. Die Unfallursache ist derzeit nicht bekannt. Nach der Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn, entfernten die beschädigten Fahrzeuge und sicherten diese. Ausgetretene Flüssigkeiten wurden gebunden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Neusiedl am See Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Neusiedl am See Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Neusiedl am See Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Neusiedl am See Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Neusiedl am See Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Neusiedl am See Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Neusiedl am See Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Neusiedl am See