Unfall auf der A4: Auto zwischen Lkw und Trennwand eingeklemmt

Biker bei Unfall in NÖ schwer verletzt

Bereits am Sonntagnachmittag ist in Gerhaus (Bezirk Bruck an der Leitha) ein Unfall passiert, bei dem ein 59-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Neusiedl am See schwer verletzt worden ist. Laut Polizei dürfte ein 23-jähriger Niederösterreicher den Biker beim Abbiegen von einer Kreuzung übersehen haben. Der 59-Jährige prallte mit seinem Motorrad frontal gegen die rechte Seite des Autos und stürzte auf die Fahrbahn.

Ein Rettungssanitäter, der zufällig vorbeikam, leistete Erste Hilfe. Danach wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Rohrauer Straße wurde im Unfallbereich zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr gesperrt, es gab eine Umleitung.