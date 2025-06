88-jähriger Burgenländer wurde in seinem Haus überfallen

Ein 88-Jähriger ist am Donnerstag in seinem Haus in Oberloisdorf (Bezirk Oberpullendorf) überfallen worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag einen Bericht der Krone. Die unbekannten Täter fesselten und knebelten ihr Opfer.

Sie erbeuteten Bargeld in „minimal dreistelliger Höhe“, so eine Polizeisprecherin zur APA.