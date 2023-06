38-Jähriger griff in Kassenladen: Raubprozess in Eisenstadt

Ein 38-Jähriger, der in zwei Tankstellen und zwei Supermärkten insgesamt fünfmal in die Kassa gegriffen und Bargeld gestohlen haben soll, ist am Mittwoch in Eisenstadt vor Gericht gestanden. Weil es in drei Fällen zu einem Gerangel mit den Angestellten gekommen sein soll, wird dem Kroaten dreimal Raub zur Last gelegt, in den anderen Fällen Diebstahl.

Zu diesem bekannte er sich schuldig, Gewalt bestritt er aber und damit auch, dass es sich um Raubüberfälle gehandelt habe.

