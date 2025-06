20.000 kamen zur Premiere: Eisenstadt tanzt wieder ganz in Weiß

Am kommenden Freitag und Samstag wird die Eisenstädter Innenstadt wieder zur Partyzone. Am 6. und 7. Juni findet die zweite Auflage von "Eisenstadt in Weiß“ statt. Bei der Premiere im Vorjahr strömten mehr als 20.000 Menschen in die Fußgängerzone, heuer sollen es dank einiger Neuerungen im Programm noch mehr werden.