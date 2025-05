20 Jahre MUBA Neutal: Baukultur im Wandel der Zeit

Das Museum für Baukultur (MUBA) in Neutal feierte am vergangenen Wochenende sein 20-jähriges Bestehen.

Anlässlich des Jubiläums wurde die Sonderausstellung „Frauen am Bau – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“ eröffnet. Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) hob in seinen Grußworten die Bedeutung weiblicher Beiträge im Bauwesen hervor: „Frauen behaupten sich erfolgreich in einer traditionell männlich dominierten Branche.“