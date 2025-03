17-Jähriger baute im Burgenland betrunken Unfall mit Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagabend auf einem Güterweg bei Oslip (Bezirk Eisenstadt Umgebung) drei Burschen teils schwer verletzt worden. Am Steuer saß ein alkoholisierter 17-Jähriger , er erlitt leichte Verletzungen. Einer der beiden weiteren Pkw-Insassen wurde aus dem Auto geschleudert und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Graz geflogen werden.

Die Teenager - alle 17 Jahre alt - waren gegen 20 Uhr von Oslip in Richtung Rust unterwegs. In einer Kurve verriss der Fahrer den Wagen, er überschlug sich und landete in einem Weingarten auf dem Dach. Der Lenker wurde leicht verletzt von seinem Vater ins Krankenhaus Eisenstadt gefahren, nachdem ihm der Probeführerschein noch an Ort und Stelle abgenommen worden war. Außerdem wurde Anzeige erstattet, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch mit. Der weitere Mitfahrer wurde ebenfalls verletzt, vom Lenker aus dem Auto befreit und von der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.