100 Euro Beute für Kapuzenmann: 1.000 Euro Schaden für Nahversorger

Mit der Eisenstange knackte der Einbrecher die eingebaute Holzkassa und griff in die Lade. "Da wir aber täglich das Geld entnehmen, konnte er dort nichts erbeuten. Also hat er sich an unserem Milchautomaten zu schaffen gemacht", erzählt der Landwirt. "Mit dem Brecheisen hat er die Türe ausgehebelt und dabei zwei Schlösser kaputt gemacht." "Da wir auch dort jeden Abend das Geld entnehmen, war in der Sammelbox ebenfalls kein Geld zu finden. Allerdings hat der Einbrecher dann gewaltsam den Wechselgeldbehälter vom Automaten entfernt und Münzen im Wert von rund 100 Euro erbeutet", so Martin Koch. "Mehr war an Bargeld nicht zu holen. Im Vergleich dazu beträgt der Sachschaden rund 1.000 Euro. "

"Alles in allem dauerte die Tat gerade einmal drei Minuten, dann flüchtete der Mann. Als wir am nächsten Tag den Einbruch bemerkt haben, verständigten wir sofort die Polizei", berichtet der Landwirt. Und fügte zerknirscht hinzu: "Nach so einem Vorfall kommt man schon ins Grübeln, ob man sich das weiter antun soll. Irgendwie verliert man nach so einem einschneidenden Ereignis die Lust daran."



In dem Container, der 24/7 frei zugänglich ist, bietet Martin Koch seinen Kunden Produkte aus der hofeigenen Molkerei an, wie Joghurt, Käse und Topfen. In dem Laden gibt es aber auch Bio-Lebensmittel und selbstgemachtes Müsli vom Betrieb seines Bruders.