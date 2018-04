Alkolenker mit 1,12 Promille rammte Streifenwagen

Crash in Wien-Währing

Spektakulär verlief am Samstag ein weiterer Unfall in Wien-Währing. Ein Pensionist krachte so heftig gegen einen parkenden Wagen, dass sich sein Auto überschlug und mitten auf der Währinger Straße am Dach liegen blieb. Der leicht verletzte Unfalllenker konnte von Passanten aus dem demolierten Fahrzeug befreit werden.