Adamovich: "Verbeißen geb' ich zu"

Sie betonen die Unterschiede zu Ihrem Vater: Er zwänglerisch und pedantisch - Sie wollen und können nicht Ordnung halten. Er Klassenbester - Sie bis heute mit der Mathematik auf Kriegsfuß. Dennoch waren Ihre Karrieren beinahe ident.

Man kann in der selben Funktion einen anderen Stil haben. Ich habe immer flache Hierarchien gepflegt. Eben weil ich die Erfahrungen mit meinem autoritären Vater gemacht habe.



Ihr Vater war schon mit sechs Jahren im Jesuiten-Internat in Kalksburg. Der hat wohl nie "flache Hierarchen" kennengelernt …

Natürlich, der konnte nicht anders.



Was würden Sie Ihrem Vater heute sagen?

Er ist ja selber ein Aufbrausender gewesen, in ganz anderen Dimensionen als ich. Ich würde ihm heute sagen (denkt nach) : "Vor allem deinem Sohn gegenüber sei nicht so aufbrausend. Und wenn`s darum geht, ihm was beizubringen, dann versuch`, ihm den Grund zu erklären und nicht nur, Befehle zu erteilen."



Empfinden Sie es als Genugtuung, dass Sie eine ebensolche Karriere geschafft haben wie er?

Nein, nein, nein. Wissen Sie, ich werd` die Vorstellung nicht los, dass sich manches in fast naturgesetzlicher Weise ergeben hat und gar nicht mein Verdienst war. Und dass ich bei Weitem nicht das geleistet hab, was mein Vater geleistet hat. Obwohl - Kreisky hat, als ich im Verfassungsdienst war, einmal gesagt: "Der is jetzt scho g`scheiter als sein Vater." Ich weiß aber nicht, ob das ein Scherz war.



Jedenfalls ist es hängen geblieben ...

Naja, schon.



Über große Juristen schreiben Sie: "Entweder sie werden im Lauf der Zeit verrückt, oder sie wollen mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben." Sie sind 79 und noch aktiv. Heißt das im Umkehrschluss, dass Sie verrückt geworden sind?

Ich schreibe ausdrücklich, dass es Ausnahmen gibt (lacht) . Ich nenne auch zwei: Hans Kelsen und Alfred Verdross.



Und jetzt gibt es einen Dritten?

Nein, ich stelle mich nicht mit so großen Persönlichkeiten auf eine Stufe. Denn ich kämpfe die ganze Zeit, ich kämpfe mit dem Recht, mit der uralten Frage, Gerechtigkeit versus Rechtssicherheit.



Ist Gerechtigkeit nicht etwas zutiefst Subjektives? Sie haben selbst erlebt, dass man sich als Angeklagter ungerecht behandelt fühlt.

Das stimmt schon. Aber eine Illusion, so wie Kelsen das sagt, ist sie sicher nicht. Zumindest gibt es einige oberste Prinzipien.



Prinzipien scheinen immer weniger Wert zu sein, wenn man die Korruption betrachtet?

Die kleine und mittlere Korruption hat es immer gegeben. Neu ist aber die Bühne, auf der sich das abspielt, bis zu regierungsnahen Kreisen. Und neu ist das Ausmaß. Da wird systematisch Gratwanderung betrieben, und zwar auf dem strafrechtlichen Grat. Aber bei Weitem nicht alles, was gerade noch nicht unter eine konkrete Strafandrohung fällt, ist in Ordnung.



Was sagen Sie den Politikern?

Ich würde für meine Person sagen: Wenn ich in einer bestimmten Funktion bin, sollte ich gar nicht in die Nähe eines Verdachts kommen. Es gibt den berühmten Spruch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte: "Justice must not only be done, ist must also be seen to be done." Das ist zwar auf die Gerichtsbarkeit gemünzt. Aber es gilt für die Politik ebenso.