Aus der Realität gefallen

Donkey Kong, Prince of Persia, Mario und... Christian Åslund? Richtig. Mit seinem Projekt reiht sich der schwedische Werbe-Fotograf in die Liste der Videospiel-Charaktere der 80er und 90er ein. Zumindest was die 2D-Optik betrifft. Das Besondere daran: Die Bilder kommen ganz ohne Animation aus. Åslund legte sich oder einen seiner Freunde einfach auf den Boden, drückte aus sicherer Entfernung und im rechten Winkel über dem Boden ab - und die optische Täuschung war perfekt. Zumindest fast.