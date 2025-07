Zukunft braucht Weiterbildung: Warum Unternehmen jetzt handeln müssen

© Zukunft braucht Weiterbildung: Warum Unternehmen jetzt handeln müssen / Fotocredit: TÜV AUSTRIA Akademie, TÜV AUSTRIA GroupZukunft braucht Weiterbildung: Warum Unternehmen jetzt handeln müssen / Fotocredit: TÜV AUSTRIA Akademie, TÜV AUSTRIA Group

Die neue Studie „Weiterbildung in Österreich 2025“ bringt es auf den Punkt: Wer nicht in die Qualifikation seiner Mitarbeitenden investiert, riskiert morgen die Chancen am Markt.