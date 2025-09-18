VBV-Vorsorgekasse erweitert Vorstandsteam

Mit 1. Oktober 2025 wird das Vorstandsteam der VBV-Vorsorgekasse um eine Person ausgebaut. Christian Reiss wurde zusätzlich zum bestehenden Mandat in der Pensionskasse auch zum Vorstand in der Vorsorgekasse bestellt. Damit wird die zu Jahresbeginn initiierte Zusammenführung aller Agenden rund um das Thema Kunden & Vertrieb in einer Vorstandszuständigkeit abgeschlossen.

Christian Reiss ist bereits seit 1. September 2024 Mitglied des Vorstandes in der VBV-Pensionskasse. Reiss verfügt über mehr als 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung und war in verschiedenen Managementfunktionen in der Erste Group Bank AG tätig. Zuletzt hatte er dort die gruppenweite Verantwortung für die Entwicklung und den Vertrieb von strukturierten Wertpapierprodukten sowie das Brokerage-Geschäft inne.

„Die Zusammenführung der Kunden- und Vertriebsagenden über alle VBV-Gesellschaften hinweg in den Händen von Christian Reiss ist ein konsequenter Schritt, um unsere Marktpräsenz weiter zu stärken und Synergien optimal zu nutzen“, erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. „Wir haben diese ganzheitliche Betreuung unserer Kunden gemeinsam mit Christian Reiss bereits im Vorjahr mit der Zusammenlegung der Bereiche rund um Kunden- und Vertriebsagenden begonnen und setzen nun weitere Schritte im Sinne eines noch besseren Service für unsere Kunden.“

Christian Reiss zu seinem erweiterten Verantwortungsbereich: „In einem zunehmend dynamischen Umfeld wollen wir unsere Firmenkund:innen noch gezielter unterstützen – mit persönlicher Betreuung und hoher Servicequalität. Ich freue mich, diesen Weg nun ganzheitlich in der VBV-Gruppe in Vorstandsverantwortung mitgestalten zu dürfen.“

Das Vorstandsteam der VBV-Vorsorgekasse AG besteht somit ab 1.10.2025 aus Andreas Zakostelsky (CEO), Martin Vörös (CFO), Michaela Attermeyer (Mitglied des Vorstandes für den Bereich Veranlagung) und Christian Reiss (Mitglied des Vorstandes für den Bereich Kunden & Vertrieb).

Die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at