VBV: Sehr erfolgreiches Jahr für Marktführerin bei betrieblicher Altersvorsorge.

Die VBV-Gruppe meldet für 2025 ein sehr gutes Geschäftsergebnis: Die Marktführerin bei den Pensions- und Vorsorgekassen verwaltete mit Jahresende 2025 bereits 17,8 Milliarden Euro für mehr als 3,7 Millionen Menschen. Mit großen Vertriebserfolgen wie zum Beispiel IBM Österreich und mit sehr guten Veranlagungs-Ergebnissen stellte die VBV einmal mehr ihre führende Position bei Kundenservice, Betreuungs-Qualität und Innovation unter Beweis.

„Die VBV ist weiter auf Erfolgskurs: So konnten im Vorjahr allein in der VBV-Pensionskasse 80 Pensionskassenverträge mit Unternehmenskunden abgeschlossen werden. Ein besonderes Highlight war der Neukunde IBM Österreich. Bei der VBV-Vorsorgekasse konnten mehr als 500 Unternehmen zum Wechsel zur Marktführerin überzeugt werden, was ein Rekordergebnis von rund 100 Mio. an Übertragungen erwarten lässt. Damit haben wir unsere Marktführerschaft bei den betrieblichen Zusatzpensionen und bei der Abfertigung NEU weiter ausgebaut“, erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. „Unsere Kunden können sich außerdem neben unserer langfristig stets guten Performance über sehr gute Ergebnisse im Geschäftsjahr 2025 freuen.“

VBV-Pensionskasse: Die „beste Pensionskasse Österreichs“ wächst weiter.

Die VBV-Pensionskasse verwaltete mit 31.12.2025 ein Vermögen von 9,75 Milliarden Euro für über 410.000 Berechtigte. „Wir haben das Jahr 2025 in unseren Veranlagungs- und Risikogemeinschaften (VRGn) je nach Risikostrategie mit einem Veranlagungsergebnis zwischen 4% (konservativ) und 7% (dynamisch) abgeschlossen“, erklärt Günther Schiendl, Vorstandsvorsitzender der VBV-Pensionskasse. „Die Aktienstrategie hat 2025 eine deutliche Outperformance geliefert, die Anleihen- und Private Debt Portfolien haben zuverlässige Ergebnisse abgeliefert.“

Freuen konnte sich die VBV-Pensionskasse im abgelaufenen Geschäftsjahr auch über klingende Neukunden, allen voran IBM Österreich - der größte Pensionskassendeal, den die VBV bislang gewinnen konnte. Zudem gab es erneut prominente Auszeichnungen. So wurde sie u.a. beim renommierten Branchen-Ranking des Finanzmagazins Börsianer bereits zum 7. Mal zur „Besten Pensionskasse Österreichs“ gekürt. Diese herausragende Bewertung ist eine besondere Bestätigung für unseren konsequenten Fokus auf Servicequalität, professionelle Veranlagung und Kundenzufriedenheit,“ freut sich Günther Schiendl.

VBV-Vorsorgekasse: die „innovativste Vorsorgekasse Österreichs“ mit starker Performance

Auch die VBV-Vorsorgekasse konnte im abgelaufenen Jahr deutlich zulegen. So steigerte sie das verwaltete Vermögen um mehr als 13 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Die VBV betreut bei der Abfertigung NEU mittlerweile bereits mehr als 3,3 Millionen Menschen. „Mit einer Top-Performance von +4,78 Prozent (gem. OeKB-Methode) konnten wir das vergangene Veranlagungsjahr weit über dem Branchenschnitt abschließen. Damit war 2025 eines der besten Veranlagungsergebnisse seit Bestehen der VBV-Vorsorgekasse und das dritte Jahr in Folge mit einem absoluten Veranlagungsergebnis von rund 4% bzw. darüber“, erklärt Andreas Zakostelsky. Zudem kann die VBV auf die beste Langfrist-Performance verweisen: Seit Beginn der ÖKB Performancemessung 2004 konnte die VBV-Vorsorgekasse mit einer Performance von netto +2,53% p.a. (Stand 30.9.2025) das beste Ergebnis aller Vorsorgekassen erzielen.

Erfreulich waren zudem zahlreiche Auszeichnungen: So wurde die VBV-Vorsorgekasse beim Branchen-Ranking des Finanzmagazins Börsianer erneut mit dem Titel „Innovativste Vorsorgekasse Österreichs“ ausgezeichnet. Von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) erhielt die VBV als erste und einzige Vorsorgekasse 2025 eine besonders hohe Nachhaltigkeits-Auszeichnung: Sie bekam bereits zum fünfzehnten Mal den Gold-Standard – noch dazu in der höchsten Stufe, mit Triple-A+.

VBV bietet größtes Onlineservice der Branche

Die VBV ist auch bei ihren digitalen Kundenservices führend. So zählt das VBV Onlineservice „Meine VBV“ mit Jahresende bereits über 1,4 Millionen Nutzer:innen, die regelmäßig die Services in Meine VBV nutzen. Diese Zahl macht „Meine VBV“ zum größten Onlineservice in der Branche. Seit 2025 können alle Anträge von Pensionskasse und Vorsorgekasse vollständig digital eingereicht und unterschrieben werden, z. B. mit ID Austria. Auch 2026 wird „Meine VBV“ kontinuierlich weiter ausgebaut. Ergänzend dazu bietet das VBV Onlineservice für Geschäftskunden „VBV Business“ seit 2025 Arbeitgebern alle relevanten Vertragsparameter sowie Infos und vereinfacht Verwaltungsprozesse.

Die VBV-Gruppe ist die Marktführerin bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at