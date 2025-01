VBV-Gruppe schließt 2024 sehr erfolgreich ab

Österreichs führende Gruppe für betriebliche Altersvorsorge hat das Geschäftsjahr 2024 erfolgreich abgeschlossen. Die Marktführerin bei den Pensions- und Vorsorgekassen verwaltete mit Jahresende 2024 bereits 16,4 Milliarden Euro für mehr als 3,6 Millionen Menschen. Die VBV-Gruppe kann bei Pensions- und Vorsorgekasse auf sehr gute Veranlagungs-Ergebnisse im Vorjahr verweisen. Zudem erhielt das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr zahleiche klingende Auszeichnungen.

„Trotz aller Herausforderungen auf Grund der wirtschaftlichen Stagnation in Österreich und durch die Volatilität der Finanzmärkte haben wir es geschafft, das Geschäftsjahr erfolgreich abzuschließen. Unsere Kunden können sich neben unserer langfristig stets guten Performance über sehr gute Ergebnisse im Geschäftsjahr 2024 freuen“, erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. Auf Grund der guten Arbeit unserer Veranlagungs-Bereiche und durch zahlreiche Erfolge im Vertrieb konnten wir bei den Berechtigten im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent auf mehr als 3,6 Millionen Menschen wachsen. Beim verwalteten Vermögen konnten wir um 10,7 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro zulegen. Sowohl unsere Pensionskasse, als auch unsere Vorsorgekasse haben 2024 mit ihrem Kundenservice und ihren Vertriebs-Aktivitäten punkten können.

So konnten allein in der VBV-Pensionskasse 68 Pensionskassenverträge mit Unternehmenskunden abgeschlossen werden. Bei der VBV-Vorsorgekasse konnten über 500 Unternehmen zum Wechsel zur Marktführerin überzeugt werden. Gemeinsam mit den bestehenden Kunden konnte so der Marktanteil auf über 34% gemessen nach Beiträgen ausgebaut werden.

VBV-Pensionskasse: Die „nachhaltigste Pensionskasse Österreichs“ mit Top-Performance

Die VBV-Pensionskasse verwaltete mit 31.12.2024 ein Vermögen von mehr als 9,3 Milliarden Euro für mehr als 400.000 Berechtigte. „Wir haben das Jahr 2024 in unseren Veranlagungs- und Risikogemeinschaften (VRGn) je nach Risikostrategie mit einem Veranlagungsergebnis von 6 bis 12,5 Prozent abgeschlossen. Somit war 2024 das zweitbeste Veranlagungsergebnis in den letzten 19 Jahren“, erklärt Günther Schiendl, Vorstandsvorsitzender der VBV-Pensionskasse. „Aufgrund dieser Ergebnisse gibt es in allen VRGn steigende oder gleichbleibende Pensionen“, so Günther Schiendl. „Zudem freuen wir uns über gutes Feedback von unseren Kunden: 95 Prozent unserer Unternehmens-Kunden sind mit unserer Arbeit zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Neben unseren seit Jahren soliden wirtschaftlichen Kennzahlen ist diese außerordentlich hohe Kundenzufriedenheit eine Basis unseres Erfolges.“

Freuen konnte sich die VBV-Pensionskasse im abgelaufenen Geschäftsjahr auch über klingende Auszeichnungen. So wurde sie u.a. beim renommierten Branchen-Ranking des Finanzmagazins Börsianer zur „Nachhaltigsten Pensionskasse Österreichs 2024 gekürt.

VBV-Vorsorgekasse: die „innovativste Vorsorgekasse Österreichs“ mit langfristig besserer Performance als Durchschnitt

Die VBV-Vorsorgekasse konnte im abgelaufenen Jahr das verwaltete Vermögen auf 7,1 Milliarden Euro ausbauen. „Als führende heimische Vorsorgekasse betreuen wir mittlerweile mehr als 3,2 Millionen Menschen in Österreich“, erklärt Andreas Zakostelsky. „Für sie haben wir im Vorjahr eine sehr gute Performance von 4,35 Prozent erzielt“. Seit Beginn der ÖKB Performancemessung 2004 konnte die VBV-Vorsorgekasse zudem mit einer Performance von +2,46% p.a. ein besseres Ergebnis als der Durchschnitt der Vorsorgekassen erzielen.

Die VBV-Vorsorgekasse setzte auch im Vorjahr Maßstäbe. So wurde sie vom Finanzmagazin Börsianer zur „Innovativsten Vorsorgekasse Österreichs 2024“ gekürt und mit dem Green Brand Austria Siegel 2024/2025 ausgezeichnet. Zudem freute sie sich beim B2B-Award Österreich 2024/25 über Auszeichnungen für Top Kundenzufriedenheit & Top Preis/Leistungsverhältnis und wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) als einzige Vorsorgekasse bereits zum vierzehnten Mal mit dem Gold-Standard zertifiziert. „Das wichtigste ist uns aber die Zufriedenheit unserer Kund:innen“, erklärt Andreas Zakostelsky. „Diese lag im Vorjahr bei mehr als 95 Prozent.“

VBV feiert Meilenstein: 1 Million registrierte Benutzer:innen bei „Meine VBV“

Führend ist die VBV-Gruppe auch bei ihren Onlineservices für ihre Kund:innen. So konnte das Onlineservice „Meine VBV“ vor wenigen Wochen die beeindruckende Marke von 1 Million registrierten Benutzer:innen erreichen. Seit dem Start im Jahr 2018 hat sich diese digitale Plattform als unverzichtbares Tool für Kommunikation und Serviceabwicklung mit den VBV Kund:innen etabliert.

In den letzten Jahren wurde das Angebot kontinuierlich erweitert: Die Einführung einer benutzerfreundlichen App für iOS und Android, Verbesserungen bei der Barrierefreiheit und zahlreiche neue Funktionen haben die Nutzung noch anwenderfreundlicher gemacht. Auch für 2025 sind weitere Neuerungen vorgesehen.

Die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at