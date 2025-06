Shell bringt CO₂-reduzierten Diesel nach Wörgl – ein starkes Signal für den Transitverkehr in Tirol

Shell Renewable Diesel wird überwiegend aus biogenen Abfall- und Reststoffen wie gebrauchtem Speiseöl hergestellt. Der alternative Kraftstoff reduziert die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilem Diesel um bis zu 90 Prozent* und verursacht zudem deutlich weniger lokale Emissionen wie Stickoxide, Schwefeloxide und Feinstaub – ein echter Hebel für die Verbesserung der Luftqualität in Transitregionen wie Wörgl.

„Mit Shell Renewable Diesel bieten wir eine sofort verfügbare Lösung für den Schwerverkehr, um Emissionen zu senken – ohne technische Umrüstung der Fahrzeuge“, erklärt Patrick Rieberer, Leiter des Geschäftskundenbereiches der Shell Austria.

Ein Tiroler für die Mobilitätswende: Patrick Rieberer übernimmt Verantwortung für Österreich

Besonders erfreulich für die Region: Patrick Rieberer, gebürtiger Tiroler, verantwortet künftig den gesamten Geschäftskundenbereich von Shell in Österreich. Der studierte Betriebswirt startete 2015 bei Shell und hat seither zahlreiche nationale und internationale Rollen durchlaufen – zuletzt für das europäische Commercial Road Transport Geschäft, wo er maßgeblich an der Einführung von (Bio)LNG und HVO in mehreren europäischen Ländern beteiligt war.

„Es ist mir eine besondere Freude, dass wir mit der Einführung von Shell Renwable Diesel in meinem Heimatland Tirol einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität setzen“, so Rieberer. „Gerade hier, wo der Transitverkehr besonders spürbar ist, kann HVO einen echten Unterschied machen.“

Weitere Stationen in Österreich und internationale Verfügbarkeit

Neben Wörgl startet Shell den Verkauf von HVO100 auch an zwei weiteren Standorten: In Hürm (Niederösterreich), einer reinen LKW-Automatenstation nahe der Autobahnabfahrt Loosdorf, sowie in Schwechat südlich von Wien, wo sowohl LKW-Kunden als auch Flottenbetreiber versorgt werden. In den kommenden Monaten sollen weitere Stationen in Österreich folgen.

Shell Renewable Diesel ist bereits in mehreren europäischen Ländern erhältlich, darunter Deutschland, Belgien und die Niederlande. Auch über Hoftankstellen von Shell Marken- und Vertriebspartnern ist das Produkt verfügbar – etwa für Busse, landwirtschaftliche Fahrzeuge oder Baumaschinen.

* Reduzierung der Treibhausgasemissionen von 80-90% über den Produktlebenszyklus im Vergleich zu einem herkömmlichen Dieselkraftstoff mit Bio-Anteil (B7 gem. DIN EN 590) mit einem Treibhausgasbasiswert von 90 gCO2e/MJ. Treibhausgasemissionen beinhalten in diesem Zusammenhang CO2, CH4 und N2O.