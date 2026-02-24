Mit einem eindrucksvollen Fotoshooting im ikonischen Kunsthaus Graz setzte der österreichweite Reinigungsdienstleister BLITZBLANK gestern ein starkes Zeichen für die Zukunft: Die neue Werbekampagne 2026 trägt den programmatischen Titel „Österreich ist BLITZBLANK“ und unterstreicht eindrucksvoll den Anspruch des Unternehmens, Qualität, Nachhaltigkeit und regionale Verantwortung in ganz Österreich anzubieten und dies auch sichtbar zu machen.

Vor der markanten Architektur des Kunsthauses entstand eine Bildwelt, die Tradition und Innovation miteinander verbindet. Nicht zuletzt, um auch den Wirkungskreis von BLITZBLANK in der Steiermark zu positionieren.

Die Kampagne rückt nicht nur die vielfältigen Tätigkeiten von BLITZBLANK in den Mittelpunkt, sondern vor allem die Menschen dahinter – jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich mit höchstem Qualitätsanspruch für Sauberkeit, Werterhalt und Vertrauen sorgen.

BLITZBLANK steht seit Jahrzehnten für nachhaltiges Handeln, regionale Wertschöpfung und höchste Qualitätsstandards. Sämtliche Aufträge werden lokal und regional abgewickelt, zertifizierte Prozesse und laufende Qualitätskontrollen sind gelebte Praxis. Genau diese Haltung spiegelt sich auch in der neuen Kampagne wider.

Die Begeisterung innerhalb des Unternehmens war bereits beim Shooting deutlich spürbar. Ein Mitarbeiter bringt es auf den Punkt:

„Es macht mich unglaublich stolz, Teil von Blitzblank zu sein. Diese Kampagne zeigt, was und wo wir jeden Tag unsere schwere Arbeit leisten – oft im Hintergrund, aber immer mit Herz, Verantwortung und viel Einsatz. Zu sehen, dass unsere Arbeit so wertgeschätzt und sichtbar gemacht wird, ist etwas ganz Besonderes.“

Auch Mario Reichel ist überzeugt von der neuen Kampagne und ihrer modernen Umsetzung:

„Österreich ist BLITZBLANK‘ bringt auf den Punkt, wofür wir stehen: Als traditionsreiches Familienunternehmen waren wir stets einen Schritt voraus – mit Innovationsgeist, nachhaltigen Prozessen und zeitgemäßer Kommunikation. Der Mut, neue Wege zu gehen, prägt uns seit jeher. Umso wichtiger war es mir, dass die neue Kampagne unseren österreichweiten Wirkungsbereich klar sichtbar macht. Sie zeigt, dass unsere Leistungen flächendeckend verfügbar sind und sich unsere Kundinnen und Kunden in ganz Österreich auf BLITZBLANK verlassen können.“

Die mit künstlicher Intelligenz entwickelten Sujets verleihen der Kampagne eine außergewöhnliche visuelle Kraft und positionieren BLITZBLANK klar als Innovationsführer der Branche – ohne dabei die eigenen Wurzeln aus den Augen zu verlieren.

Auch Aline Basel, von BASEL CONSULTING, blickt mit großer Vorfreude auf das Kampagnenjahr 2026:

„Mein Kunde BLITZBLANK und ich freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit all unseren Medienpartnern die neue Kampagne im Jahr 2026 erfolgreich zu präsentieren. Dass wir heute das einzige Unternehmen in der österreichischen Reinigungsbranche sind, das mit KI-generierten Sujets in dieser frischen und zeitgemäßen Form kommuniziert, macht mich besonders stolz.“

Mit „Österreich ist BLITZBLANK“ setzt das 91jährige Familienunternehmen ein starkes Statement: für Sauberkeit auf höchstem Niveau, für nachhaltiges Wirtschaften, für regionale Verantwortung – und für den Mut, Tradition und Zukunft in einer klaren, modernen Bildsprache zu vereinen.

Über BLITZBLANK:

Seit 1935 etabliert sich BLITZBLANK als einer der führenden Reinigungsdienstleister

Österreichs. Das Fachwissen, das über drei Generationen kontinuierlich ausgebaut wurde,

garantiert einzigartiges Know-how und Qualität.

Weiterführende Informationen finden Sie auf www.blitzblank.at

Für weitere Medienanfragen kontaktieren Sie uns gerne!

Ansprechpartner: Mag. Aline Basel (BASEL CONSULTING)

+43 676 4006740

FOTOCREDIT: Johannes Kernmayer