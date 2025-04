NTS und Ascent: KI ohne Kompromisse

10.04.2025: Der IT-Dienstleister NTS baut sein Businesspartner-Netzwerk weiter aus und stärkt seine Kompetenzen im Bereich Artificial Intelligence (AI) und Machine Learning (ML) durch eine strategische Partnerschaft mit dem Software- und Data-Science-Spezialisten Ascent. Ziel ist es, Kunden eine flexible, sichere, skalierbare und vollständig betreute Lösung für den produktiven Einsatz von AI bereitzustellen.

NTS und Ascent, zwei Unternehmen mit einem gemeinsamen Verständnis für zukunftsorientierte IT, bündeln ihre Kompetenzen. Diese Kooperation zielt auf Unternehmen ab, die beim Einsatz von AI auf Sicherheit, Kontrolle und Planbarkeit setzen möchten. Während NTS seine Expertise im Aufbau und Betrieb leistungsfähiger, hochverfügbarer IT-Plattformen einbringt, liefert Ascent das notwendige Know-how in den Bereichen Data Science, Softwareentwicklung und AI-Strategieberatung. Ziel der Partnerschaft ist ein integrierter Ansatz für AI-Projekte, von der ersten Use-Case-Generierung bis hin zum Betrieb produktiver Anwendungen.

Die gemeinsame Lösung von NTS und Ascent stellt sicher, dass AI-Modelle und -Prozesse innerhalb geschützter IT-Umgebungen verarbeitet werden, unter Einhaltung strengster Datenschutz- und Compliance-Vorgaben, einschließlich DSGVO oder NIS 2 Regulatorien. NTS und Ascent eint ein klares Ziel: Eine AI-Plattform zu bieten, die Performance und maximale Sicherheit kompromisslos vereint und Unternehmen die Freiheit gibt, unterschiedlichste Use Cases flexibel umzusetzen.

„Unternehmen stehen vor der Herausforderung, AI-Anwendungen sicher und effizient in ihre bestehende IT-Umgebung zu integrieren. Durch die Zusammenarbeit mit Ascent bieten wir eine Lösung, die Innovation mit maximaler Souveränität in der Datenhaltung verbindet", so Alexander Müllner, Chief Commercial Officer, NTS.

“2025 wird ein Schlüsseljahr für den produktiven Einsatz von KI in Unternehmen“, sagt Christoph Platzer, Geschäftsführer von Ascent in Österreich. „Mit sogenannten Agentic KI-Systemen können Geschäftsprozesse vollständig oder teilautomatisiert und intelligent gesteuert werden. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten – vorausgesetzt, die Daten sind performant verfügbar und strategisch integriert. Genau hier setzt unsere Partnerschaft mit NTS an.”

Vorteile der Zusammenarbeit Ascent & NTS:

Maximale Datensicherheit: AI-Prozesse bleiben innerhalb einer kontrollierten IT-Umgebung

Skalierbarkeit: AI-Lösungen wachsen flexibel mit den Anforderungen des Unternehmens

Transparenz & Kontrolle: Volle Übersicht über Datenflüsse und AI-Anwendungen

Nahtlose Integration: Einfache Einbindung in bestehende IT-Architekturen

Infrastructure as a Service: Modulare und sichere Lösungen für AI-Plattformen

Über NTS Netzwerk Telekom Service AG

RELAX, WE CARE: Mit dieser Motivation gestaltet, installiert und betreut NTS Lösungen im digitalen Raum. Gemeinsam mit renommierten High-End-Herstellern werden IT-Lösungen mit verlässlichen Super Services für die Bereiche Network, Security, Collaboration, Cloud und Data Center angeboten.

Die NTS Netzwerk Telekom Service AG, mit Hauptsitz in Graz/Österreich, wurde im Jahre 1995 von den Eigentümern Alexander Albler und Hermann Koller gegründet. Derzeit sind rund 870 Mitarbeitende an den 22 Standorten in unter anderem Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, China und den USA beschäftigt. Der Bilanzumsatz für das Jahr 2023 lag bei 341 Mio. Euro.

Im Jahr 2025 feiert NTS 30-jähriges Bestehen – drei Jahrzehnte gelebte IT-Kompetenz, Verlässlichkeit und partnerschaftliches Handeln: https://www.nts.eu/30yearsonstage/

Weitere Infos zur neuen AI-Lösung mit Ascent unter: https://www.nts.eu/ai-platform/

Über Ascent Digital Services AT GmbH

Ascent ist ein führendes europäisches Unternehmen für KI- und digitale Dienstleistungen, das weltweit Organisationen dabei unterstützt, Daten, KI, Software und Cloud-Technologien zu integrieren, um Innovationen voranzutreiben und bestehende Systeme zu modernisieren. Mit Hauptsitzen in DACH und UK sowie 530 Spezialisten in 14 Ländern bietet Ascent maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen KI, Data Science, User Experience Design sowie Software- und Datenengineering. Ascent arbeitet mit globalen Marktführern aus den Bereichen Versicherung, Pharma und Big Tech sowie mit wachstumsstarken Unternehmen aus allen Branchen in der DACH-Region und Großbritannien zusammen.

Mehr unter: https://www.ascent.io/de/