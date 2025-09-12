Nico Hülkenberg und Admin By Request auf der it-sa Expo&Congress in Nürnberg

Admin By Request, der dänische Spezialist für Cybersicherheit mit Sitz in Aalborg und zahlreichen Niederlassungen weltweit, wartet zur IT-Messe it-sa vom 7. - 9. Oktober 2025 in Nürnberg mit einem ganz besonderen Stargast auf:

Nico Hülkenberg, Formel 1-Star und Admin By Request-Markenbotschafter, wird am 8. Oktober um 16:45 Uhr auf der offiziellen Eventbühne sowie am Stand von Admin By Request (Halle 9, Stand Nr. 9-440) zu sehen sein. Am Stand von Admin By Request werden den Besuchern Live-Software-Demos, kostenlose Enterprise-Software und jede Menge Werbegeschenke geboten. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel, bei dem man ein exklusives Meet-and-Greet mit Nico Hülkenberg und eine signierte Fullsize-Replika seines Formel-1-Helms gewinnen kann.

Nico Hülkenberg kommentiert: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Partner Admin By Request die it-sa zu erleben. Es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen Motorsport und Cybersicherheit - hier wie dort geht es um Präzision, Kontrolle und Geschwindigkeit. Vertrauen ist ebenfalls ein entscheidender Faktor. Als Rennfahrer muss man seinem Auto, der Ausrüstung und den Menschen um einen herum vertrauen".

Die Partnerschaft zwischen Admin By Request und Nico Hülkenberg begann mit der Saison 2025, die dem Deutschen bereits einen Podiumsplatz bescherte - den ersten für das Stake F1 Team KICK Sauber seit 2012. Hülkenberg ist zudem einer der beiden Fahrer, die 2026 das neue Audi F1-Team vertreten werden.

"Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Nico Hülkenberg und der Formel 1, die Teil unserer globalen Markenstrategie ist. Mit seinem Engagement, seiner Leidenschaft und seinem Leistungsniveau ist Hülkenberg der perfekte Botschafter für Admin By Request. Unsere Mission ist es, Cybersicherheit intelligenter und effizienter zu machen - indem wir uns auf die besten Entwickler verlassen, so wie ein Formel-1-Fahrer auf die besten Teammitglieder angewiesen ist, um wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein", sagt Lars Sneftrup Pedersen, CEO von Admin By Request. Pedersen weiter: "Mit Nico als Deutschlands einzigem Formel-1-Fahrer und zukünftigem Fahrer des renommierten neuen deutschen Werksteams freuen wir uns sehr, gemeinsam auf der it-sa präsent zu sein, die im deutschen Markt so stark verankert ist. Wir erwarten viel von der Veranstaltung und hoffen, dass Nicos Präsenz die Besucher genauso begeistern wird wie uns".

Über Admin By Request

Admin By Request ist eine cloudbasierte PAM-Plattform (Privileged Access Management), die es Unternehmen ermöglicht, die lokalen Administratorrechte ihrer Benutzer zu verwalten und zu kontrollieren sowie einen nahtlosen, sicheren Fernzugriff zu gewährleisten, ohne die Produktivität der Endbenutzer zu beeinträchtigen. Das Unternehmen wurde von dänischen Technologieunternehmern mit der Kernidee gegründet, einfachere Verwaltungstools für IT-Administratoren zu entwickeln. Admin By Request hat Niederlassungen in den drei skandinavischen Ländern Dänemark, Schweden und Norwegen sowie in Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, der Schweiz, den Benelux-Ländern, den USA, Neuseeland, Thailand und Singapur. Mehr als 10.000 Unternehmen in über 160 Ländern nutzen die Softwarelösungen von Admin By Request. www.adminbyrequest.com