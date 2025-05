Merbag eröffnet die erste Maybach-Lounge

Merbag setzt mit der Eröffnung der ersten Maybach-Lounge im neuen Format in Europa einen bedeutenden Meilenstein am Standort Wien-Donaustadt. Das exklusive Shop-in-Shop-Konzept präsentiert sich mit einer Designsprache, die dem Credo "modern luxury" folgt, und bietet den Besuchern die Möglichkeit, mit allen Sinnen in die faszinierende Welt der Marke Mercedes-Maybach einzutauchen.

Individuell und einzigartig

Die Lounge verkörpert die Essenz der Marke Mercedes-Maybach durch ihre außergewöhnliche Atmosphäre, die durch erlesene Möblierung, ein durchdachtes Beleuchtungskonzept und hochwertige Materialien geschaffen wird. Hier finden zwei exklusive Fahrzeuge den perfekten Rahmen für ihre Präsentation. Ein besonderes Merkmal ist der private Lounge-Bereich, in dem spezialisierte Mercedes-Maybach-Consultants diskrete Kundenberatungen durchführen. Modernste Medientechnologie und audiovisuelle Präsentationen verschmelzen hier mit traditionellen Elementen wie Farb- und Ledermustern, um ein ganzheitliches Markenerlebnis zu schaffen. Durch die Nutzung der multimedialen Darstellung der beinahe grenzenlosen Konfigurationsmöglichkeiten, welche Maybach-Manufaktur bietet, kann jedes Fahrzeug in ein maßgeschneidertes Meisterwerk verwandelt werden – ganz nach den Wünschen des Kunden.

Wien – der ideale Standort

Die Stadt Wien, als Kulturmetropole mit großer Geschichte und zeitgenössischer Eleganz, zieht Künstler, Intellektuelle und Magnaten aus aller Welt an. Sie ist prädestiniert als Standort für eine Repräsentanz der Marke Mercedes-Maybach. Eingebettet in einem über 1.000 m² großen Showroom am Standort Merbag Wien-Donaustadt, der auch als Mercedes-AMG-Performance Center fungiert, rundet Mercedes-Maybach das Markenportfolio im High-End-Bereich perfekt ab.

Mercedes-Maybach – Luxus neu definiert

Maybach verkörpert den Luxus der Zukunft, bei dem wegweisende Technologie auf außergewöhnliches Design trifft. In der neuen Wiener Maybach-Lounge bei Merbag manifestiert sich diese Vision in einer Umgebung, die höchste Eleganz, erstklassig verarbeitete Materialien und kompromisslose Liebe zum Detail vereint. Diese Verbindung aus innovativer Technologie und automobiler Meisterleistung wird in der Maybach-Lounge gefeiert – einem Ort, an dem Exklusivität und Stil auf höchstem Niveau erlebbar werden.

Merbag – Best Customer Experience

Mit sechs Standorten in Wien und Brunn am Gebirge ist die Merbag GmbH Wien ein führender Anbieter im Automobilsektor und Vertriebspartner für Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, smart sowie Mercedes-Benz Vans. Das Dienstleistungsangebot umfasst nicht nur den Verkauf von Neuwagen und Gebrauchtfahrzeugen, sondern auch umfassende Serviceleistungen, die von Wartung und Reparatur bis hin zu Finanzierungs- und Leasinglösungen reichen. Qualität steht dabei an oberster Stelle. Entsprechend dem Leitspruche "Merbag – Das Beste für Sie und Ihren Mercedes-Benz" wird – ganz im Sinne der Kundenzufriedenheit – größter Wert auf das Angebot von Fahrzeugen und Dienstleistungen gelegt, die höchsten Standards entsprechen.

https://merbag.at