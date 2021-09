LH Mikl-Leitner überzeugt sich vom Erfolg des Waldviertler Bäckereibetriebes

Investitionen in die Nachhaltigkeit, internationale Expansion und ein starker Arbeitgeber am Industriestandort Waldviertel – dafür steht die Backwelt Pilz als niederösterreichisches Erfolgsunternehmen. Am 13.09.2021 besuchte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Backbetrieb und machte sich höchstpersönlich ein Bild.