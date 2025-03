„Gemeinsam bleiben wir am Ball!“

Admira Wacker und BLITZBLANK freuen sich, die seit Beginn 2025 neu eingegangene Partnerschaft bekannt zu geben. BLITZBLANK ist einer der führenden österreichischen Reinigungsdienstleister und setzt bereits seit Jahren im Bereich Sport und im speziellen Fußball ein Zeichen.

„Für uns ist Fußball ein Sport der Zusammenhalt, Tradition, Teamgeist und ein „ständig am Ball bleiben“ verbindet. Diese Werte verfolgen wir auch. So war eine Kooperation mit der Admira für uns naheliegend und wir sind stolz die Admira in unserem Partnernetzwerk begrüßen zu dürfen!“ sagt Mario Reichel, GF BLITZBLANK.

Die Zusammenarbeit hat bereits vor Anpfiff der Saison gestartet. Mit einem inspirierenden Gastauftritt des Sportdirektors Peter Stöger beim BLITZBLANK Jahres-Kickoff konnten Sport- und Reinigungsthemen auf motivierende Weise miteinander verbunden werden.

BLITZBLANK engagiert sich nicht nur als Teampartner, sondern wird auch als Facility-Partner des Vereins aktiv. Ein besonderes Highlight der Partnerschaft wird der „Tag der Reinigung“ sein, eine Initiative, bei der alle Klub-Stakeholder zusammenarbeiten, um das Gemeinschaftsgefühl des Vereins zu stärken. Diese Aktion symbolisiert den Zusammenhalt und das Engagement für eine saubere und einladende Umgebung.

Darüber hinaus wird BLITZBLANK auch Sponsor des „Special Needs Teams“ der Admira. „Inklusion ist ein zentrales Leitmotiv von BLITZBLANK, und diese Unterstützung ist daher eine Selbstverständlichkeit für uns als Unternehmen.“ so Reichel weiter.

Niklas Belihart, Club-Manager der Admira, sagt zu der neuen Partnerschaft: „Mit BLITZBLANK haben wir einen kompetenten Partner gewonnen, der uns nicht nur im Bereich Facility Services unterstützt, sondern auch innovative Projekte mit uns gemeinsam umsetzt. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und danken BLITZBLANK für die Unterstützung.“