Führendes Österreichisches Reinigungsunternehmen BLITZBLANK wird 90!

In den eindrucksvollen Räumlichkeiten des Linzer Brucknerhaus gab es dieses Mal keine musikalischen Darbietungen, sondern das Fotoshootings der neuen Werbekampagne eines führenden österreichischen Reinigungsunternehmens. Nicht zuletzt um den neuen Standort in Oberösterreich gebührend zu würdigen entschloss man sich, die alljährlich stattfindende Präsentation der neuen Werbesujets in Linz zu machen: „Regionalität und Nachhaltigkeit sind unsere Leitmotive und so war es mir persönlich ein großes Anliegen unser BLITZBLANK Oberösterreich mit unserem Fotoshooting, anlässlich unserer "90 Jahre Kampagne", in unserer Unternehmensfamilie, gebührend willkommen zu heißen! Wir sind stolz darauf in Linz und Oberösterreich angekommen zu sein und freuen uns auf viele spannende regionale Partnerschaften!“ erklärt Mario Reichel, GF von BLITZBLANK.

INNOVATION, NACHHALTIGKEIT und SOZIALE VERANTWORTUNG sind die 3 Unternehmenssäulen des österreichweit tätigen Reinigungsunternehmen BLITZBLANK. Kein Wunder also, dass zwischen 1935 und 2025 keine Kosten und Mühen gescheut wurden, um immer den berühmten Schritt voraus zu sein. CO2 Neutralität, Digitalisierung, Qualitätsmanagement, Reinigungstechnik am neuesten Stand sind nur einige der Schlagworte, die das Familienunternehmen ausmachen.

Seit der Gründung im Jahr 1935 hat sich das Unternehmen als Vorreiter in der Reinigungsbranche etabliert und setzt auf Tradition, Qualität und Menschlichkeit. In einer Zeit, in der Innovation und technologische Fortschritte entscheidend sind, bleibt BLITZBLANK stets am Puls der Zeit und nutzt die Möglichkeiten der Digitalisierung und KI (künstliche Intelligenz), um seine Dienstleistungen weiter zu verbessern.

Die neue Werbekampagne, die anlässlich des 90-jährigen Firmenjubiläums ins Leben gerufen wurde, ist ein Paradebeispiel für die Verbindung von menschlicher Kreativität und modernster Technologie. Mit Unterstützung von KI wurden die Sujets entwickelt, die die Werte und die Vision des Unternehmens eindrucksvoll widerspiegeln. Geschäftsführer Mario Reichel dazu: „Wir sind stolz darauf, dass wir in der Lage sind, die neuesten Technologien zu nutzen, um unsere Botschaften zu kommunizieren und gleichzeitig die menschliche Note zu bewahren. Diese Kampagne beinhaltet alle Themen die uns tagtäglich wichtig sind und ist ein Ausblick auf die Zukunft, die wir gemeinsam gestalten wollen.“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BLITZBLANK sind begeistert von der neuen Kampagne. Besonders die jungen Reinigungsmitarbeitende finden die KI-generierten Sujets beeindruckend. „Es ist faszinierend zu sehen, wie KI und Kreativität Hand in Hand gehen können. Diese Kampagne zeigt, dass BLITZBLANK nicht nur ein traditionelles Unternehmen ist, sondern auch innovativ und zukunftsorientiert“, sagt Aline Basel, von BASEL CONSULTING, die für die Umsetzung der Kampagnenidee verantwortlich zeichnet. „Die großen Überschriften der Kampagne unterstreichen mit eindrucksvollen Bildern die Wertewelt von BLITZBLANK.

BLITZBLANK hat sich in den letzten neun Jahrzehnten nicht nur durch exzellente Reinigungsdienstleistungen einen Namen gemacht, sondern auch durch sein Engagement für Nachhaltigkeit. Das Unternehmen verfolgte lange vor allen anderen Branchenbegleitern das Ziel der CO2-Neutralität und setzt auf umweltfreundliche Reinigungsmittel sowie moderne Reinigungstechniken, die den neuesten Standards entsprechen. „Nachhaltigkeit ist eine weitere unserer Unternehmenssäulen. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst und arbeiten kontinuierlich daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren“, so Reichel weiter.

Das 90-jährige Jubiläum von BLITZBLANK ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch eine Gelegenheit, weitere Weichen für die Zukunft zu stellen. Mit einer Kombination aus Tradition, Innovation und einem klaren Bekenntnis zur Menschlichkeit wird BLITZBLANK auch in den kommenden Jahren eine führende Rolle in der Reinigungsbranche spielen.

Weiterführende Informationen finden Sie auf www.blitzblank.at