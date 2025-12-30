Dreifacher Splash-Awards 2025 Triumph für drunomics: Cloud-CMS mossbo siegt national und international, VW InfoPortal holt national Silber

Das in Wien entwickelte Cloud-Content-Management-Ecosystem mossbo wurde gleich mehrfach ausgezeichnet: Es gewann den nationalen und internationalen Drupal Splash Award in der Kategorie Lösungen und wurde auch als innovativstes Projekt prämiert. Bei den deutschen und österreichischen Splash Awards konnten sich die Wiener Web-Entwickler mit dem Volkswagen AG InfoPortal den 2. Platz in der Kategorie Enterprise sichern.

Mit den Splash Awards soll der Bekanntheitsgrad des Content-Management-Systems (CMS) Drupal erhöht werden. Die Auszeichnungen wurden im Oktober im Rahmen der internationalen DrupalCon im Austria Center Vienna sowie bei den deutschen und österreichischen Splash Awards im Palais Wertheim in Wien verliehen. Zusätzlich wurde die mossbo Product-Managerin Sinduri Guntupalli bei der DrupalCon Vienna 2025 mit dem internationalen Women in Drupal Award in der Kategorie “Build” ausgezeichnet.

Auf die Frage nach ihrer Motivation für ihren Beitrag zu Drupal erklärte Sinduri Guntupalli, Product-Manager bei drunomics: „Mein Engagement beruht auf zwei Dingen: meiner Leidenschaft für Open Source und der unglaublichen Stärke dieser Community. Ich versuche, auf der Community-Ebene beizutragen, weil ich glaube, dass diese alltäglichen Bemühungen die Community stark machen."



mossbo: Cloud-CMS mit KI-Funktionen - Gewinner in der Kategorie Lösungen sowie „Innovativstes Projekt“

mossbo überzeugt als bewährtes und gleichzeitig innovatives Cloud-CMS, das Unternehmen eine effiziente und sorgenfreie Verwaltung ihrer Web-Inhalte ermöglicht. Entwickelt von drunomics, kombiniert mossbo das Open-Source-System Drupal mit einem modernen, intuitiven Web-Frontend und KI-gestützten Funktionen, die die Verwaltung der Webseite einfacher und effizienter gestalten. Dank einer ISO-zertifizierten, europäischen Cloud-Infrastruktur läuft jede Website sicher, wird von drunomics verwaltet und ist stets aktuell. Flexible Preispläne richten sich an Start-ups ebenso wie an Großunternehmen.

Oliver Berndt, Managing Partner und COO von drunomics, sieht: “Die Splash Awards für mossbo bestätigen unsere Vision,Unternehmen, Medien und Organisationen in eine Zukunft zu führen, in der Content-Management nicht nur flexibel und einfach ist, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil durch modernste Technologie liefert.”

Volkswagen AG InfoPortal - ausgezeichnet in der Kategorie Enterprise National

Die Volkswagen Group IT benötigte eine moderne Lösung für eine markenübergreifende Kommunikations- und Informationsplattform, die Hersteller der Volkswagen AG effizient mit deren Handels- und Serviceorganisationen vernetzt. Das Vorhaben wurde gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Porsche Informatik umgesetzt. Zur Realisierung wurde drunomics als ausgewiesener Drupal-Experte ins Projektteam geholt.

Das Projekt lieferte eine skalierbare, cloud-basierte Multi-Brand-Plattform mit einem zentralisierten Backend und einer entkoppelten, benutzerfreundlichen Oberfläche für Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge und AUDI. Ein standardisiertes Content-Management und optimierte Workflows senken die Kosten, während eine erweiterte Suchfunktion die Nutzbarkeit steigert und durch schnellen Zugriff auf relevante Informationen das Nutzererlebnis deutlich verbessert. Mit Lupus Decoupled Drupal wurden Backend und Frontend unabhängig voneinander entwickelt, was paralleles Arbeiten, höhere Effizienz und eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglichte.

Wolfgang Ziegler, Managing Partner und CTO von drunomics ist mit dem Ergebnis besonders zufrieden: “Dieses Projekt ersetzt drei Legacy-Systeme, die von separaten Unternehmen genutzt wurden, durch eine einzige skalierbare, Cloud-basierte Multi-Marken-Plattform, wodurch Kosten und betriebliche Komplexität reduziert werden.”

