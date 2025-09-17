CIIT erleichtert Schlichtungsarbeit beim ÖIAT mit Case-Management-Tool

Seit dem 1. Juli 2025 ist das von CIIT Software entwickelte Case-Management-Tool bei der Internet-Ombudsstelle des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) erfolgreich im Einsatz. Die maßgeschneiderte Lösung unterstützt die Ombudsstelle dabei, Beschwerdefälle im digitalen Bereich noch effizienter und strukturierter zu bearbeiten. Das Projekt wird von der EU kofinanziert.

CIIT Software verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung spezialisierter Softwarelösungen für Schlichtungs- und Ombudsstellen. Mit OmbuDesk hat das Unternehmen eine moderne Case-Management-Lösung geschaffen, die die effiziente Bearbeitung von Fällen ermöglicht. Bereits heute setzen unter anderem die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (APF) sowie die Verbraucherschlichtung Austria auf Individuallösungen von CIIT.

Übersichtlich, logisch und einfach verwaltbar

Das Case-Management-Tool des ÖIAT bündelt alle relevanten Informationen zu Schlichtungsfällen. Diese werden innerhalb bestehender oder neuer Fallakten erfasst. Somit wird eine strukturierte Übersicht über die relevanten Informationen im Zusammenhang mit Antragsgegner:innen, Antragsteller:innen sowie dem spezifischen Schlichtungsfall ermöglicht. Prozessorientierte Funktionen wie Fristsetzung oder Textvorlagen beschleunigen den Verwaltungsprozess und verbessern die Qualität der Ergebnisse deutlich.

Maßgeschneiderte KI-Funktionen fördern einen optimierten Arbeitsablauf

Automatisierte Übersetzungsmöglichkeiten und Textvereinfachungen unterstützen einen zielgerichteten und zeitoptimierten E-Mail-Verkehr. Die von KI erstellten Zusammenfassungen der Akten bieten einen effizienten Überblick über die Inhalte und den bisherigen Verlauf der Ereignisse eines Falls. Dadurch wird die Arbeitszeit der Case-Manager:innen deutlich reduziert.

CIIT Software bedankt sich beim ÖIAT für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Über die CIIT Software:

Die CIIT Software mit Sitz in Wien und Niederlassungen in Bratislava und München ist seit ihrer Gründung im Jahr 2004 ein Anbieter maßgeschneiderter Softwarelösungen. Mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung bietet das Unternehmen innovative Lösungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das Team aus hochqualifizierten Expert:innen hat unter anderem Unternehmen wie Robert Bosch AG, Raiffeisen Bank Niederösterreich-Wien, Dlouhy Fahrzeugbau, VinPilot und der Agentur für Passagier- und Fahrgastrecht erfolgreich auf ihrem Weg zur digitalen Transformation begleitet.