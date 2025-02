APS Group sichert sich Platz 1 in der Kundenzufriedenheit unter Personaldienstleistern

Die APS Group GmbH & Co KG festigt ihren Ruf als verlässlicher Partner für Fach- und Führungskräfte: In der aktuellen Studie des ÖGVS (Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien) erzielt das Unternehmen den ersten Platz in der Kundenzufriedenheit unter Österreichs Personaldienstleistern.

Damit schließt die APS Group nahtlos an ihre jüngsten Erfolge an: Bereits im vergangenen Jahr wurde sie als Branchen-Champion 2024 im ÖGVS-Branchenmonitor ausgezeichnet und erhielt zudem erst vor Kurzem das kununu Top Company-Siegel 2025. „Wir sind sehr stolz auf diese neuerliche Bestätigung unserer Servicequalität. Die Auszeichnung als Nummer 1 in der Kundenzufriedenheit zeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden unsere vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit schätzen“, erklärt Martin Zauner, Geschäftsführer der APS Group. „Dieses Feedback bestärkt uns darin, weiterhin nah an den Bedürfnissen von Unternehmen und Bewerberinnen und Bewerbern zu arbeiten. So können wir nachhaltige Lösungen finden und langfristig Mehrwert für alle Beteiligten schaffen.“

Spitzenplatz in der Kategorie ‚Technik & Beruf‘

Der ÖGVS-Branchenmonitor 2025 beleuchtete die Kundenzufriedenheit verschiedener Personaldienstleister. In der für die APS Group besonders relevanten Sparte ‚Technik & Beruf‘ ließ das Unternehmen die Konkurrenz hinter sich und unterstreicht damit erneut seine Vorreiterrolle in der Branche.

Ganzheitlicher Ansatz und partnerschaftliches Handeln

Neben der klassischen Personalvermittlung legt die APS Group großen Wert auf einen ganzheitlichen Ansatz. Durch enge Kooperation mit Unternehmen können passgenaue Lösungen erarbeitet werden, die weit über das reine Matching von Kandidatinnen und Kandidaten hinausgehen. Auch Bewerberinnen und Bewerber profitieren von individueller Beratung und langfristigen Entwicklungsperspektiven.

„Nur wenn wir alle Beteiligten ins Boot holen und deren Bedürfnisse verstehen, können wir langfristig erfolgreich sein. Dieser partnerschaftliche Umgang ist Teil unserer DNA - und offensichtlich ein Grund, warum wir bei der Kundenzufriedenheit ganz vorne liegen“, ergänzt Martin Zauner.

Erfahren Sie mehr über APS Group