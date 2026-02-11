APS Group erhält Silber-Siegel bei BEST RECRUITERS 2025/26

Die APS Group wurde im Rahmen der aktuellen Studie BEST RECRUITERS 2025/26 mit dem Silber-Siegel ausgezeichnet. Damit zählt die APS Group zu jenen Arbeitgebern in Österreich, die in der unabhängigen Recruiting-Analyse durch besonders hohe Qualität in der Bewerberkommunikation und im Recruiting-Prozess überzeugen.

Die BEST RECRUITERS-Studie bewertet Arbeitgeber anhand eines standardisierten Analyseverfahrens und berücksichtigt dabei mehrere Faktoren entlang des Bewerbungsprozesses.

Qualität im Recruiting als messbarer Erfolgsfaktor

Gerade in einem Arbeitsmarkt, der von Fachkräftemangel und steigenden Erwartungen geprägt ist, gewinnt professionelles Recruiting zunehmend an Bedeutung. Die Auszeichnung mit dem Silber-Siegel bestätigt den Anspruch der APS Group, Bewerbungsprozesse effizient, transparent und wertschätzend zu gestalten.

„Das Silber-Siegel ist für uns ein starkes Signal, dass wir mit unserer Recruiting-Strategie richtig liegen. Besonders wichtig ist uns dabei, dass Kandidaten nicht nur schnell, sondern auch respektvoll und verbindlich betreut werden. Gute Arbeit beginnt bei guter Kommunikation“, sagt Martin Zauner, Geschäftsführer der APS Group.

Bewerberorientierung und Nähe in ganz Österreich

Als Personaldienstleister mit zahlreichen Standorten in ganz Österreich begleitet die APS Group Unternehmen und Bewerbende in unterschiedlichsten Branchen. Der Fokus liegt dabei auf passgenauer Vermittlung, persönlicher Betreuung und klaren Abläufen entlang des gesamten Recruiting-Prozesses.

„Wir sehen Recruiting nicht als reine Besetzung von Stellen, sondern als Beziehungsarbeit. Jede Bewerbung ist ein Vertrauensvorschuss. Dass BEST RECRUITERS unsere Qualität mit dem Silber-Siegel bewertet, ist eine schöne Bestätigung und gleichzeitig Ansporn, unsere Prozesse laufend weiterzuentwickeln“, ergänzt Julia Kollmann, Head of HR bei APS Group.

Über APS Group

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Personaldienstleistung unterstützt die APS Group Unternehmen unter anderem in den Bereichen Zeitarbeit und Direktvermittlung und vermittelt Fach- und Hilfskräfte in Branchen wie Industrie, Logistik, Gewerbe und Handel.

Weitere Informationen