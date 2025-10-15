50 Jahre Canon Austria: Ein Jubiläum mit maßgeschneiderten Angeboten

Canon Austria feiert sein 50-jähriges Bestehen und blickt auf ein halbes Jahrhundert voller technologischer Innovationen und nachhaltiger Entwicklung zurück. Seit der Gründung im Jahr 1975 hat sich Canon Austria als verlässlicher und erfolgreicher Partner etabliert, sowohl im Consumer- als auch im B2B-Bereich. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums bietet Canon Austria exklusive Promotions, von attraktiven Sonderangeboten über maßgeschneiderte Lösungen bis hin zu limitierten Produkt-Bundles.

Canon Austria ist heute ein führender Anbieter im Bereich Imaging- und Dokumenten-Lösungen. Als Teil eines globalen Technologiekonzerns mit tausenden Patentanmeldungen pro Jahr steht Canon für Fortschritt und Verantwortung. Auch als Arbeitgeber setzt Canon Austria Maßstäbe mit modernen Arbeitsmodellen und sozialem Engagement. „50 Jahre Canon Austria stehen für kontinuierliche Weiterentwicklung, starke Kundenbeziehungen und den Anspruch, mit innovativen Lösungen einen echten Mehrwert zu schaffen“, sagt Wilbert Verheijen, Managing Director Canon Austria und Canon CEE. „Wir sind stolz auf unsere Geschichte und freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden die Zukunft zu gestalten.“

Mit seiner neuen Firmenzentrale ist der Canon Standort in Wien nicht nur das Herzstück für den österreichischen Markt, sondern auch ein strategischer Dreh- und Angelpunkt für Zentral- und Osteuropa. Die enge regionale Vernetzung und die starke lokale Verankerung unterstreichen die Bedeutung Wiens innerhalb der gesamten Canon Gruppe als Innovationszentrum, Kompetenzstandort und Brücke in dynamische Wachstumsmärkte.

Die Zeitreise durch fünf Jahrzehnte zeigt Canon als treibende Kraft technologischer Entwicklungen: Für Privatkunden reicht die Bandbreite von ikonischen Kompakt- und Spiegelreflexkameras über wegweisende digitale Foto- und Videotechnologien bis hin zu modernen spiegellosen Systemen und hochwertigen Drucklösungen für zu Hause.

Im Office-Bereich reicht die Entwicklung von analogen Kopierern über Laserdruck, Fax und Multifunktionssysteme bis hin zu Softwarelösungen für Dokumentenmanagement und Informationssicherheit. Im Produktionsdruck hat Canon mit Farblaser- und Inkjet-Technologien neue Maßstäbe gesetzt, von personalisiertem Druck über großformatige UV-Gel-Systeme bis hin zu innovativen Lösungen für die technische Dokumentation mit Großformat-Systemen. Darüber hinaus zeigt Canon mit Initiativen wie „World Unseen“ auch gesellschaftliche Verantwortung.

Im Rahmen des Jubiläums bietet Canon Austria ausgewählte Aktionen, die gezielt auf unterschiedliche Kundengruppen zugeschnitten sind:

Für Unternehmen:

Multifunktionssysteme zum halben Preis, darunter der imageRUNNER ADVANCE DX C3922i – mit 50 % Rabatt auf Hardware, Installation und Druckkosten sowie einer 50-tägigen risikofreien Testphase.

Produktionsdruck mit Software-Power: Beim Kauf eines Canon imagePRESS Systems erhalten Kund:innen die PRISMAprepare Software im Wert von Ꞓ 12.000 für 50 Tage kostenlos – inklusive Einschulung und Installation.

Digitale Prozessanalyse: Unternehmen profitieren von 50 % Rabatt auf Pre-Sales Workshops zur Digitalisierung ihrer Informationsprozesse.

Großformatdruck zum Jubiläumspreis: Der Canon imagePROGRAF TM-350 ist als vielseitiger Allrounder für technische und kreative Anwendungen zum Aktionspreis erhältlich.

Für Privatpersonen:

Jubiläums-Highlights für Foto & Film: Leistungsstarke Kameras und Objektive für kreative Momente mit attraktiven Angeboten zum Jubiläum.

Multifunktionsdrucker für Zuhause: Smarte Lösungen für Drucken, Scannen und Kopieren, ideal für den privaten Alltag und das Homeoffice.

Zum Jubiläum lädt Canon Austria dazu ein, mitzufeiern. Unter www.canon.at/50/ warten exklusive Aktionen, besondere Angebote und inspirierende Einblicke in fünf Jahrzehnte Innovation.