Work-Life-Balance – das SONNENTOR Rezept

Es braucht eine großzügige Portion Flexibilität, eine bunte Mischung an Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und eine Tasse voller Gemeinwohl. Das ist die Basis, um eine Sinn-Win-Situation für Mitarbeitende und Unternehmen aufgehen zu lassen.

Die Work-Life-Balance Zutatenliste:

Gemeinwohlorientierung

4-Tage Woche in der Produktion

Gleitzeit in vielen Bereichen

über 150 verschiedene Zeitmodelle

Kindertagesbetreuung

Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge

kostenloses Bio-Mittagessen

Unterschiedliche Bedürfnisse

Eine gute Work-Life-Balance ist zentrales Element einer hohen Lebensqualität. Dieses Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit nimmt Einfluss auf unsere Gesundheit, unsere sozialen Beziehungen und unsere Motivation. Was genau es dafür benötigt, kann für alle unterschiedlich sein. Das weiß auch Kräuter- und Gewürzexperte SONNENTOR. Das Bio-Unternehmen wirtschaftet nach der Gemeinwohl-Ökonomie und setzt sich für ein gutes Leben für alle ein. Gegenseitige Anerkennung, respektvoller Umgang, gelebte DU-Kultur und gegenseitiges Vertrauen sind ebenso selbstverständlich wie jene breite Palette an Maßnahmen, welche die Balance zwischen Arbeit und Privatleben der Mitarbeitenden verbessern.

Wie Flexibilität ermöglicht wird

Ein zusätzlicher freier Tag pro Woche kann sich positiv auf das Sozialleben, die Motivation und somit auf das allgemeine Wohlbefinden auswirken. Deshalb gibt es seit mittlerweile etwas mehr als zwei Jahren in den Produktionsabteilungen von SONNENTOR in Sprögnitz die 4-Tage-Woche. Anfangs lief das Modell als Testbetrieb. Später wurde die 4-Tage-Woche großflächig in der Produktion und im Lager ausgeweitet. Viele Mitarbeitenden können so ein verlängertes Wochenende genießen, und in den Kräuterhallen geht es freitags meist etwas ruhiger zu.

Und da bei SONNENTOR die Mitarbeitenden in viele Entscheidungen aktiv eingebunden werden, bestimmten die einzelnen Abteilungen mit, ob sie nach der 4-Tage Woche arbeiten möchten, oder nach dem bisherigen Modell, der 5-Tage-Woche.

Um den Mitarbeitenden noch mehr Flexibilität im Alltag zu bieten, ist mit der 4-Tage-Woche auch die Einführung der Gleitzeit in den Produktionsabteilungen einhergegangen. In der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 19:00 Uhr dürfen die Mitarbeitenden frei wählen, wann gearbeitet wird. Außerdem wurde im gesamten Betrieb die Kernarbeitszeit abgeschafft - auch für jene Abteilungen, die zuvor bereits im Gleitzeitmodell gearbeitet haben. Und auch die Arbeitstage können bei Teilzeitkräften selbst eingeteilt werden. So finden sich in der Bilanz des Kräuter- und Gewürzexperten mittlerweile über 150 aktive Zeitmodelle mit einem auf die individuellen Bedürfnisse angepassten Stundenaußmaß. Auch Karenzrückkehrer:innen genießen durch die freie Wahl des Zeitmodells volle Flexibilität und so wird der Wiedereinstieg in den Berufsalltag erleichtert.

Familienfreundlichkeit im Familienbetrieb

Um die Balance zwischen Arbeit, Freizeit und Kindern zu erleichtern, hat sich SONNENTOR ebenfalls etwas einfallen lassen. Das Familienunternehmen legt großen Wert darauf, Familienfreundlichkeit in den Arbeitsalltag zu integrieren. Deshalb können SONNENTOR Mitarbeitende seit 2014 für ihren Nachwuchs die betriebseigene Kindertagesbetreuung namens SONNENSCHEINCHEN in Anspruch nehmen. Hier werden Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren von herzlichen Bezugspersonen betreuut. So können die Eltern entspannt arbeiten, während ihre kleinen Schätze Natur und Umwelt im Jahreskreislauf erleben.

SONNENG’sund durch die Woche

Betriebliche Gesundheitsförderung ist ebenfalls ein wichtiger Schlüsselfaktor. "Wir schreiben die körperliche, geistige und mentale Fitness unserer Mitarbeitenden an oberste Stelle. Mit unserer Initiative SONNENG’sund und dem Programm WIR FÜR UNS rufen wir laufend Maßnahmen und Aktivitäten zur Gesundheitsförderung und -prävention ins Leben", erklärt Verena Königsberger, die für Interne Kommunikation und Employer Branding beim Kräuter- und Gewürzspezialisten verantwortlich ist und viele der Maßnahmen initiiert.

Die Initiative SONNENG’sund bietet den Mitarbeitenden Workshops zu den Themen Gesundheit und Wohlbefinden und motiviert zum Mitmachen durch eine breite Palette an Sportangeboten. Hier wird auf ein abwechslungsreiches Angebot geachtet. Eine Kräuter-Workshopreihe steht aktuell in den Startlöchern.

Um den Mitarbeitenden noch mehr Gesundheitswissen aus unterschiedlichen Themenbereichen zu liefern, finden intern immer wieder Schwerpunktkampagnen statt, wie beispielsweise die Zuckerfrei-Kampagne und fe:male Power Schwerpunkte. Außerdem werden Themenspezifische Workshops, Vorträge, Koch- und Backkurse und vieles mehr angeboten.

Auch ein psychologisches Angebot steht den SONNENTOR Mitarbeitenden zur Verfügung - ob für berufliche oder private Themen.

Mittagessen zur Stärkung des Miteinanders

Gesundes und ausgewogenes Essen liefert Energie und hält fit und gesund. Bei SONNENTOR ist das gemeinsame Mittagessen gelebte Tradition. Mitarbeitende haben die Möglichkeit, die Mittagspause zusammen zu verbringen uns sich dabei auszutauschen. Früher noch im Hauptgebäude, seit mittlerweile 5 Jahren findet das Mittagessen im eigenen Mitarbeitendenbereich im Gasthaus Leibspeis' statt. Die Mitarbeitenden können aus verschiedenen, kostenlosen Bio-Menüs wählen. Auch Vegetarier:innen und Veganer:innen kommen nicht zu kurz. Zusätzlich gibt es für alle SONNENTOR Mitarbeitenden Salat vom Buffet.

Das Mittagessen ist außerdem eine der zentralen Säulen von SONNENG’sund, dem hauseigenen Sport- und Gesundheitsprogramm.

Was sagen die Mitarbeitenden dazu?

Die letzte Mitarbeitendenbefragung aus dem Jahr 2024 hat gezeigt: Work-Life-Balance gelingt bei SONNENTOR. 97 Prozent stimmen zu bzw. vollkommen zu, dass sie Arbeit, Familie und Freizeit gut vereinbaren können. Auch die verschiedenen Möglichkeiten zur Arbeitszeitgestaltung kommen sehr gut an.

Ebenso bestehen die Sozialleistungen die Erfolgskontrolle: 70 Prozent der Befragten stimmen zu bzw. vollkommen zu, dass sie das Angebot im SONNENG’sund Programm zum Mitmachen animiert. 94 Prozent empfinden die angebotenen Sozialleistungen als ansprechend.

Mehr über SONNENTOR

SONNENTOR wurde 1988 in Österreich gegründet und gilt seit 37 Jahren als Pionier der Bio-Branche. Vor allem die bunten Produktinnovationen im Tee- und Gewürzsortiment haben das Waldviertler Unternehmen international bekannt gemacht. Mit kreislauffähigen Verpackungen, Produkten ohne Palmöl und direktem Handel mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern weltweit, zeigt der Kräuterspezialist: Es geht auch anders! Das Unternehmen mit Sitz in Sprögnitz bei Zwettl hat 350 Mitarbeitende in Österreich und Deutschland sowie 180 in Tschechien. Mehr Infos unter: www.sonnentor.com