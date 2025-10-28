Jordan & König revolutioniert den Markt mit Pheromon-Parfums für Männer

Der internationale Parfummarkt erlebt einen neuen Trend, der Wissenschaft und Luxus verbindet: Pheromon-Parfums.

Jordan & König gilt als Vorreiter in diesem Segment und kombiniert klassische Parfümerie mit moderner Duftforschung.

Verstärkt die Anziehung auf Frauen

Ziel der Marke war es, Düfte zu schaffen, die Anziehungskraft und Selbstbewusstsein stärken.

Mit den Signature-Düften SUPERIOR® und ENTICE® by JK etabliert das Unternehmen eine neue Kategorie von Luxus-Herrendüften Made in Europe – elegant, wirkungsvoll und kompromisslos hochwertig.

Enthält starke echte männliche Pheromone

Die Formeln enthalten das Pheromon Androstenon, das in der Duftforschung mit verstärkter sozialer Wahrnehmung und Attraktivität assoziiert wird.

„Ein Duft kann mehr als nur gut riechen – er kann wirken“, erklärt ein Unternehmenssprecher.

Produziert wird ausschließlich in Europa – mit Duftölen aus Frankreich und Deutschland und Flakons in edlem Schwarz-Gold-Design.

Alle Bestellungen über www.jordankoenig.de werden innerhalb eines Werktags per DHL Express aus Deutschland versendet.

Fazit, die Düfte von Jordan & König wirken!

Kunden berichten in ihren Jordan & König Erfahrungen von beeindruckender Langlebigkeit, gesteigertem Selbstbewusstsein und spürbar positiver Resonanz im Alltag.

Das 14-tägige Widerrufsrecht, das auch für geöffnete Flakons gilt, setzt in der Branche neue Maßstäbe.

Mit der Verbindung aus Forschung, Handwerkskunst und Luxus definiert Jordan & König den modernen Herrenduft neu.

SUPERIOR® steht für Stärke, ENTICE® für Verführung – zwei Düfte, die zeigen:

Ein Duft ist keine Nebensache, sondern Teil der Persönlichkeit.