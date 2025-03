Irisches Lebensgefühl in Österreich erleben

Gemeinsam mit diversen Partnern ruft die Tourismusorganisation Tourism Ireland die zweite »Irland-Woche« in Österreich aus.

Am 17. März wird der irische Nationalfeiertag St. Patrick's Day weltweit gefeiert. Auch die über 2.000 in Österreich lebenden Irinnen und Iren feiern mit. Das irische Flair und Lebensgefühl wird aber nicht nur an diesem einen Tag vermittelt: Vom 09. bis 22. März gibt es Ver­anstaltungen, die die irische Kultur zelebrieren.

Eine Vielzahl von Events wie Tanz- und Musikauffüh­rungen bieten einen Einblick in die Traditionen, Bräuche und Eigenheiten der grünen Insel.

Auf ORF 2 erlebt Silvia Schneider am 09. März in ihrer Sendung „Silvia entdeckt” eine Reise zu den schönsten Plätzen Irlands. Am 15. März treffen sich Irland-Fans und die irische Ge­meinschaft Wiens bei der Freyung: Um 12.00 Uhr startet dort die bunte St. Patrick’s Day-Parade! Direkt danach lädt ab 13 Uhr eine Irland-Bühne zu vielen Musik- und Tanzvorführungen rund um das Irish Pub „The Long Hall” in der Florianigasse. Ein Kinderprogramm wird dort ebenfalls angeboten.

„Österreich hat eine lange irische Tradition. In Salzburg wirkte zwischen den Jahren 745 und 784 der hochgelehrte irische Missionar Virgil und 1155 haben irische Mönche das Schottenstift in Wien gegründet. Irland ist zwar ein kleines Land, bietet aber reichlich Kultur und Geschichte. Jedes Jahr bereisen daher mehr als 80.000 Österreicher:innen die Insel. Ich freue mich somit sehr auf die kommende Irland-Woche und hoffe, dass viele Besucher mitfeiern werden”, sagt Simon Bopp, zuständig für Tourism Ireland in Österreich.

Irland, das „Land der Heiligen und Gelehrten“, hat seinen wichtigsten Feiertag nach dem Mann benannt, der im 5. Jahrhundert das Christentum auf die Insel brachte. Der Tag, der als der Todestag des St. Patrick gilt, ist der 17. März. In Dublin wurde offiziell der erste St. Patrick’s Day am 17. März 1996 mit einer Parade im großen Stil gefeiert und damit die bestehenden Feierlichkeiten auf eine neue Stufe gehoben. Schon im folgenden Jahr weitete man ihn begeistert zum St. Patrick‘s Festival aus, das in Dublin zu einem rauschenden Fest von vier Tagen wurde. Es ist eines der größten weltweiten Feste und erreicht über 700 Millionen Menschen pro Jahr. Und auch in Belfast, Cork, Galway und Armagh wird der Heilige Patrick geehrt - mit Paraden, Festveranstaltungen, Gottesdiensten und natürlich in den Pubs.

Wer nach den religiösen Wurzeln des höchsten irischen Feiertages sucht, muss nach Nordirland reisen und den Spuren des Heiligen auf dem St. Patrick's Trail folgen. 30 Sehenswürdigkeiten auf einer 148 Kilometer langen Besichtigungsroute belegen die Bedeutung des ersten Missionars für die Christianisierung Irlands. Von Armagh City, dem kirchlichen Zentrum der grünen Insel, durch Newry nach Downpatrick, wo das Grab des Nationalheiligen liegt, werden Reisende mit Hinweistafeln zu den historischen Stätten geleitet.

Irland Woche Programm

Datum: 09.03.2025, 17:30 Uhr - 22.03.2025, 23:00 Uhr

Ort: Wien und Niederösterreich

URL: https://www.ireland.com/de-at/features/austria/irlandwoche/