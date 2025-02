Zertifikatsverleihung „Familienfreundlicher Arbeitgeber 2024“ an VBV-Gruppe

Familie und Karriere zu vereinbaren, kann herausfordernd sein. Die VBV-Gruppe unterstützt ihre rund 200 Mitarbeiter:innen darin, indem sie ein familienfreundliches Umfeld für alle schafft. Dafür wurde Österreichs führende Gruppe für betriebliche Altersvorsorge vor kurzem als „Familienfreundlicher Arbeitgeber 2024“ ausgezeichnet.

Am Abend des 29. Jänner 2025 wurden ausgewählte österreichische Arbeitgeber für ihr Engagement für ein Mehr an Familienfreundlichkeit in der Wiener Aula der Wissenschaften ausgezeichnet. Darunter auch die VBV-Gruppe, Österreichs Marktführerin bei betrieblichen Zusatzpensionen und bei der Abfertigung NEU. „Wir freuen uns über diese Auszeichnung. Belegt sie doch, dass wir in der VBV einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten“, erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. „Es ist seit vielen Jahren unser Anliegen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das den Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht wird. Familienfreundliche Arbeitsplätze gehören hier unbedingt dazu.“

Gelebte Vereinbarkeit von Familie und Karriere

Die VBV-Gruppe nimmt Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen - aus welchem Lebensbereich auch immer (Kinderbetreuung, Pflege, etc.) - und fördert die Diversität der Belegschaft. Das Unternehmen berücksichtigt besonders die Bedürfnisse von karenzierten und berufstätigen Müttern und Vätern sowie jene der Kolleg:innen für Pflege und Betreuung Angehöriger. So gibt es neben ausgeprägten Home-Office Möglichkeiten auch flexible Arbeitszeitmodelle im Rahmen der Gleitzeit bzw. Teilzeitmodelle, zudem die Möglichkeit der Nutzung eines Betriebskindergartens eines Eigentümer-Unternehmens, die Förderung von Papamonat bzw. Väterkarenz, die Möglichkeiten der Pflegekarenz und ein aktives Gesundheitsmanagement für alle Mitarbeiter:innen

„Wir sehen in qualifizierten, engagierten und gesunden Mitarbeitenden, in einem ausgeprägten Teamgeist, im wertschätzenden Umgang miteinander sowie in einer diversen Belegschaftsstruktur die Basis für unseren Erfolg“, erklärt Petra Öllermayr, HR-Leiterin der VBV-Gruppe. „Familienfreundliche Arbeitsplätze sind ein Gewinn für uns alle - für die Mitarbeiter:innen, für deren Familien und natürlich für uns als Arbeitgeber.“

Familienfreundlichkeit als Wettbewerbsvorteil

Wie wird man als „Familienfreundlicher Arbeitgeber 2024“ ausgezeichnet: Die ausgezeichneten Unternehmen, Institutionen und Hochschulen haben erfolgreich die Zertifizierungs- und Re-Zertifizierungsprozesse absolviert. Das sind genau definierte Abläufe, bei denen unter aktiver Beteiligung der Mitarbeitenden bestehende Angebote für eine bessere Vereinbarkeit evaluiert und neue Maßnahmen entwickelt werden. Eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann ein entscheidender Vorteil im Wettbewerb um die qualifiziertesten Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer sein. Zudem profitieren Arbeitgeber, die auf Familienfreundlichkeit setzen, von einer höheren Mitarbeiterinnenzufriedenheit, einer stärkeren Bindung der Beschäftigten an die Unternehmen, durchschnittlich deutlich mehr Bewerbungen pro Stelle sowie einem besseren Wiedereinstieg nach der Karenz.

Weitere Informationen unter www.familieundberuf.at