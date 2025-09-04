Wiener Wohnen lädt zum Gedenkabend im Rabenhof: „Wenn wir doch wieder Menschen wären“ – Eintritt frei!

Wiener Wohnen lädt am 25. September 2025 um 19:30 Uhr zu einem besonderen Gedenkabend ins Gemeindebautheater im Rabenhof ein. Unter dem Titel „Wenn wir doch wieder Menschen wären“ widmet sich der Abend den Schicksalen jener jüdischen Mieter*innen, die im Jahr 1938 systematisch aus den Wiener Gemeindebauten vertrieben wurden.

Zum Hintergrund

Mit Beschluss vom 14. Juni 1938 wurden tausende jüdische Bewohner*innen aus ihren Gemeindewohnungen gedrängt. Sie waren die ersten Opfer der organisierten Ausgrenzungspolitik der Nationalsozialisten. Für viele bedeutete diese Vertreibung den Beginn eines Leidensweges, der oft in Deportation und Ermordung endete.



Die künstlerisch gestaltete Gedenkveranstaltung basiert auf Forschungsergebnissen des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands (DÖW), das im Auftrag von Wiener Wohnen über Jahre die Schicksale von jüdischen und widerständischen Gemeindebau-Bewohner*innen dokumentiert hat.

Ein Abend der Erinnerung und künstlerischen Auseinandersetzung

80 Jahre nach Kriegsende verleiht der Abend den vertriebenen Mieter*innen des Wiener Gemeindebaus Stimme und Präsenz auf der Bühne. Durch szenische Lesungen, Musik und Textcollagen werden individuelle Geschichten hinter Zahlen und Akten sichtbar gemacht.

Künstlerisch Mitwirkende : Inge Maux, Katja Reichert, Verena Scheitz, Mercedes Vargas, Miriam Vargas, Markus Freistädter, Georg Schubert, Florian Stohr

Gesamtleitung, Regie & Text-Collage: Isabella Grego

Recherche & Textfassung: Susanne F. Wolf

Musik & Komposition: Oliver Ostermann

Teil des Erinnerungsprojekts „Der Gemeindebau in der NS-Zeit“

Der Abend ist Teil eines umfangreichen Gedenkprogramms, das auf Initiative von Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál für das Gedenkjahr 2025 gestartet wurde. Mit Veranstaltungen, Ausstellungen und Vermittlungsprojekten erinnert Wiener Wohnen an die Geschichte der verfolgten und vertriebenen Bewohner*innen der Wiener Gemeindebauten.

Veranstaltungshinweise