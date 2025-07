Weil Kinderbetreuung keine Frage der Jahreszeit sein darf

Sommerferien sind für Kinder eine Zeit voller Abenteuer – für viele Eltern hingegen eine organisatorische Herausforderung. Laut einer Elternbefragung der österreichischen Arbeiterkammer aus dem Jahr 2024 empfinden sechs von zehn Eltern die Betreuungssituation in den Ferien als besonders belastend. Umso wertvoller sind Lösungen, die die Betreuungssituation für Eltern einfacher gestalten. Der SONNENTOR Betriebskindergarten SONNENSCHEINCHEN zeigt, wie das gelingen kann: Mit verlässlicher Betreuung für Kinder von 1 bis 6 Jahren nimmt der Bio-Pionier Eltern den organisatorischen Druck während der Sommerferien und bietet auch unter dem Jahr eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung in Arbeitsplatznähe an.

So lässt SONNENTOR die Freude von Klein auf wachsen:

Ganzjährige Kinderbetreuung im Betriebskindergarten

Betreuung von 1 bis 6 Jahren, im Sommer bis zur 2. Volksschule

Öffnungszeiten orientiert an den Bedürfnissen der Eltern

Betreuungsschlüssel von 1:5

Sozialpädagogisches Konzept nach den Werten von SONNENTOR

Tägliches Mittagessen aus dem Bio-Gasthaus Leibspeis‘

Generationen-Vielfalt unter einem Dach

Glückliche Kinder und zufriedene Mitarbeitende

Für SONNENTOR ist klar: Einfach zugängliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten zahlen direkt in die Mitarbeitendenzufriedenheit ein. So kam bereits vor über 10 Jahren durch eine Mitarbeitendenbefragung die Idee auf, in Pionierarbeit einen eigenen Betriebskindergarten zu schaffen und im Jahr 2014 wurde das SONNENSCHEINCHEN feierlich eröffnet. So wurde eine betriebsnahe Betreuungsmöglichkeit auf freiwilliger Basis geschaffen. Besonders in den Ferien zeigt sich, wie erleichternd es ein kann, wenn Bedürfnisse ernst genommen werden: Die Öffnungszeiten orientieren sich an den Bedürfnissen der Eltern. So passt sich das SONNENSCHEINCHEN dem Lebensrhythmus der Familien an. Der Betriebskindergarten bietet eine Ganzjahresbetreuung mit einer Schließwoche im Sommer und zwei Wochen Pause über die Weihnachtszeit. Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren werden hier ganzjährig von einem herzlichen Team betreut. In den Sommerferien haben auch Kinder bis zur zweiten Volkschulklasse im SONNENSCHEINCHEN einen Ort zum Spielen und zum Erleben.

Edith Gutmann, SONNENTOR Eigentümerin und Initiatorin des SONNENSCHEINCHENS erklärt: „Für mich war sofort klar: Ein Betriebskindergarten ist eine wichtige Investition, um als Unternehmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen wertvollen Beitrag zu leisten. Die Chance, direkt am Betriebsstandort eine qualitativ hochwertige und zugleich liebevolle Kinderbetreuung zu bieten, haben wir gerne ergriffen. Besonders freuen wir uns, mit der ganzjährigen Öffnung auch in den Ferien für spürbare Entlastung zu sorgen – das schafft Vertrauen und echten Mehrwert.“

Leben und Lernen im Kreislauf der Natur

Drei Elementarpädagoginnen und eine Betreuerin begleiten bis zu 15 Kinder – das entspricht einem Betreuungsschlüssel von eins zu fünf! Die kleingruppengeführte Struktur ermöglicht es, stark auf die Kinder einzugehen und eine familiäre Atmosphäre zu schaffen. Kinder verschiedenen Alters spielen und wachsen gemeinsam und können so zusammen lernen, was es heißt, einander zu helfen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wirft man einen Blick in den SONNENSCHEINCHEN Alltag wird schnell klar, dass die Werte von SONNENTOR das sozialpädagogische Konzept prägen. Der Bezug zu Natur und Garten ist im Betriebskindergarten des Bio-Pioniers dadurch selbstverständlich. Das SONNENSCHEINCHEN ist umgeben von Grün. Dank des Naturgartens der Vielfalt am Frei-Hof, der gleich ums Eck liegt, sowie verschiedene Ausflugmöglichkeiten wie das SONNENTOR Wald-Reich können die Kleinen gemeinsam mit den Pädagoginnen die Natur in all ihren Facetten kennenlernen und erleben. Auch Nachhaltigkeit spielt im Kindergartenalltag eine Rolle: Das richtige Mülltrennen wird gelernt und durch Bastelprojekte mit ökologischen Materialien wird den Kindern Upcycling und Recycling nähergebracht. Das Erfolgskonzept kann sich sehen lassen: Bereits über 100 „SONNENSCHEINCHEN Absolvent:innen“ kann der Betriebskindergarten in den letzten elf Jahren verzeichnen. Übrigens: Auch Kinder von Eltern aus der Region, die anderorts beschäftigt sind, können im SONNENSCHEINCHEN unterkommen. Hier gibt es eine jährliche Ausschreibung im Fall von verfügbaren Plätzen.

Teil der SONNENTOR Familie

Die SONNENTOR Familie lebt Generationenvielfalt: Vom einjährigen Kindergartenkind, das jeden Tag aufs Neue die Natur mit Begeisterung erkundet – bis hin zu den Senior:innen, die Gäste mit ihrer Erfahrung bei Führungen begeistern. Dieses generationenübergreifende Miteinander wird durch kurze Wege noch gestärkt. So liegt auch das SONNENSCHEINCHEN in Fußnähe zu den Arbeitsplätzen der Eltern. Auch SONNENTOR Talente-Förderer Thomas Steinbauer nimmt dieses Angebot gerne in Anspruch. Seine Tochter Matilda wird bereits seit 2 Jahren im Betriebskindergarten von den Kolleginnen betreut: „Die Möglichkeit, meine Tochter angepasst an die Arbeitszeiten betreuen zu lassen, erleichtert den Familien- und Arbeitsalltag enorm.“ Seiner Tochter gefällt am SONNENSCHEINCHEN vor allem das Spielen im Bio-Bengelchen Garten.

Auf spielerische Art erleben die Kinder auch die bunte Welt des Bio-Pioniers. Ob Regenwürmer suchen am Frei-Hof, kreatives Upcycling von Verpackungen, oder Neuheiten wie köstliche Kekse verkosten. Das tägliche Mittagessen für die Kinder und ihre Betreuungspersonen kommt aus dem Bio-Gasthaus Leibspeis‘, wo auch die Eltern täglich essen. Die vollwertigen Mahlzeiten sind natürlich BIO und täglich mit regionalen Zutaten frisch gekocht. Gut gestärkt wächst so die Freude in der ganzen SONNENTOR Familie.

Mehr über SONNENTOR

SONNENTOR wurde 1988 in Österreich gegründet und gilt seither als Pionier der Bio-Branche. Vor allem die bunten Produktinnovationen im Tee- und Gewürzsortiment haben das Waldviertler Unternehmen international bekannt gemacht. Mit kreislauffähigen Verpackungen, Produkten ohne Palmöl und direktem Handel mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern weltweit, zeigt der Kräuterspezialist: Es geht auch anders! Das Unternehmen mit Sitz in Sprögnitz bei Zwettl hat 350 Mitarbeitende in Österreich und Deutschland sowie 180 in Tschechien. Mehr Infos unter www.sonnentor.com