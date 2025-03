„VBV im Diskurs“ feiert Jubiläum: Nachhaltigkeit wichtiger denn je

Nachhaltigkeit neu denken - und die Debatte darüber intensivieren: Dieses Ziel verfolgt die VBV-Gruppe, Marktführerin im Bereich betrieblicher Zusatzpensionen sowie der Abfertigung NEU und Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit seit über 20 Jahren. Mit der Online-Diskursreihe „VBV im Diskurs“ bietet das Unternehmen gemeinsam mit der Expertin Gabriele Faber-Wiener eine Plattform für kritische Auseinandersetzungen mit renommierten Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Mittlerweile zählt das Format zu den führenden Nachhaltigkeits-Diskussionsforen Österreichs. Am 8. April 2025 feiert „VBV im Diskurs“ mit der nächsten Veranstaltung bereits seine 25. Ausgabe.

Nachhaltigkeit als Dauerbrenner

„Nachhaltigkeit ist und bleibt ein zentrales Thema - weder der Klimawandel noch soziale und ökologische Herausforderungen haben sich erledigt, nur weil gerade weniger darüber berichtet wird“, betont Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. „Gerade in Zeiten globaler Halbwahrheiten braucht es einen qualitativ hochwertigen, offenen Diskurs. Als Nachhaltigkeits-Leitbetrieb stellen wir genau diesen Raum für Debatten zur Verfügung.“

Prominente Gäste und tausende Zuschauer:innen

Seit dem Start im Mai 2020 nahmen bereits 125 namhafte Persönlichkeiten an „VBV im Diskurs“ teil - darunter Bundeskanzler a.D. Christian Kern, Vizekanzler a.D. Werner Kogler, Siemens Österreich CEO Patricia Neumann, VIG-Chef Hartwig Löger, Wirtschaftsminister a.D. Martin Kocher, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, Chocolatier Josef Zotter, Puls4-Anchorwoman Corinna Milborn, Verbund-CEO Michael Strugl, AMS-Chef Johannes Kopf, Erste-Stiftung-Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Treichl, ÖBB-CEO Andreas Matthä, Umweltministerin a.D. Leonore Gewessler und IV-Chef Georg Knill. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bereits einen Beitrag zur Diskursreihe geleistet.

Tausende Zuschauerinnen - viele davon selber in hochrangigen Funktionen in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft - verfolgten bisher die Online-Diskussionsrunden live und nutzten die Möglichkeit, eigene Fragen und Diskussionspunkte einzubringen. Gabriele Faber-Wiener, Transformationsberaterin und Geschäftsführerin der ZEITEN.WENDER GmbH dazu: „Es ist mir immer eine besondere Freude, diesen Diskurs mitzugestalten und zu moderieren. Unser Anspruch ist es, die Fragen und Probleme offen zu benennen, an die Wurzel zu gehen und gemeinsam zu reflektieren. Das ist das Erfolgsgeheimnis und für mich auch der Grund, warum es dieses Format, das wir eigentlich als Spontanreaktion auf Corona gestartet hatten, immer noch gibt.“

Veranstaltungs-Tipp: Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor - Profit statt Bürde?

Bei der Jubiläumsausgabe am 8. April 2025 um 14:30 Uhr diskutieren erneut hochkarätige Gäste - diesmal über die wirtschaftlichen Chancen von Nachhaltigkeit, ein Thema das gerade jetzt in finanziell schwierigen Zeiten besonders wichtig ist. Mit dabei:

Wolfgang Anzengruber , Aufsichtsratsvorsitzender der Oekostrom AG

, Aufsichtsratsvorsitzender der Oekostrom AG Ralf Mittermayr , CEO der Saubermacher Dienstleistungs AG

, CEO der Saubermacher Dienstleistungs AG Walter Oblin , CEO der Österreichischen Post

, CEO der Österreichischen Post Sigrid Stagl , Wissenschaftlerin des Jahres 2024

, Wissenschaftlerin des Jahres 2024 Richard Stralz , CEO der Mayr-Melnhof Holz Holding AG

, CEO der Mayr-Melnhof Holz Holding AG Andreas Zakostelsky, Generaldirektor VBV-Gruppe

Die Moderation übernimmt erneut Gabriele Faber-Wiener.

Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nzvBPMedTsWAQ7gLpukD3g#/registration