Unvergessliche Erlebnisse mit Morgenstern, Assinger und Konsel bei Mr Green Sportwetten Gewinnspielen

SPORTS.Selection macht’s möglich. Unter der Leitung von SPORTS.Selection erleben die vielen Gewinner der Mr Green Sportwetten Gewinnspiele einzigartige, unvergessliche Incentives, die man nicht kaufen kann. Unique, hochklassig und exklusiv, das ist der Anspruch von Mr Green Sportwetten, den die Sport-Legenden, wie Thomas Morgenstern, Armin Assinger und Michael Konsel zu 100% erfüllen.

Dabei tauchen die Gewinner nicht nur mit einer gehörigen Portion Spaß und Exklusivität in den Sport der jeweiligen Sport-Legende ein, sondern lernen auch die Persönlichkeit, den Menschen kennen, der auch Insights über seine sportliche Karriere und die danach sowie seine Erfolgsstrategien für ein glückliches, gesundes und selbstbestimmtes Privat- und Berufsleben preisgibt.

Thomas Morgenstern, Armin Assinger und Michael Konsel haben bereits in jungen Jahren große Hindernisse überwunden, Erfolge gefeiert und sich mit diesen essentiellen Fragen auseinandergesetzt. Sie sind absolute Topstars und erscheinen als solche nahezu unerreichbar zu sein. Damit auch Herr und Frau Österreicher von diesem Know-How profitieren können, ist Mr Green Sportwetten neben den einzigartigen, exklusiven Momenten auch diese Komponente in den Gewinnspielen sehr wichtig, um nachhaltige und unvergessliche Erlebnisse für die Gewinner zu schaffen.

SPORTS.Selection zeichnet für die gesamte Konzeption und Durchführung dieser und weiterer Gewinnspiele verantwortlich und bietet Kunden seit Jahren maßgeschneiderte, exklusive Angebote im Sportbereich an. Geschäftsführer Mag. Andreas Heralic: „Durch Qualität, Erfahrung und Vertrauen schaffen wir es über Jahre hinweg die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Sport-Legenden so zu intensivieren, dass diese fantastischen Aktionen entstehen können.“

So sind Projekte wie die Bruno-Gala, bei der Mr Green Sportwetten seit zwei Jahren Premium-Partner ist, oder die Sporthilfe-Charity-Golf-Trophy mit Armin Assinger und Michael Konsel vergangenen Juni zu absoluten Highlights für die Gewinner geworden.

Darüberhinaus waren bereits auch viele andere der rund 75 Sport-Legenden von SPORTS.Selection für Mr Green Sportwetten als (Tages-) Markenbotschafter oder Influencer im Einsatz, wie etwa Michaela Dorfmeister, Elisabeth Görgl, Nicole Hosp, Toni Polster, Didi Kühbauer, Fadi Merza, Alfred Tatar oder Nicole Trimmel.

Mit Thomas Morgenstern VIP beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen

Das Premium-VIP-Package beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen am 5. und 6. Jänner dieses Jahres war so ein einzigartiges Erlebnis, dabei konnten die Gewinner und ihre Begleitung den G´schichteln von Thomas Morgenstern lauschen und zwei ganze Tage inkl. Schanzenführung, speziellen Akkreditierungen und Abendprogramm mit ihm verbringen. Auf der Paul-Außerleitner-Schanze ging es ganz nach oben bis zum Startbalken und die Gewinner bekamen ein Gefühl dafür, was es heißt sich überwinden zu müssen, um von dort hinunterzuspringen.

850.000 Views auf Facebook: Das Gewinnspiel war überaus erfolgreich, das Promotion-Video mit Thomas Morgenstern zur Bewerbung des Gewinnspiels erreichte mehr als 850.000 Views auf Facebook, was zeigt, wie gefragt Thomas Morgenstern und die Nachfrage nach außerordentlichen, exklusiven Incentives sind.

Kevin Kofler, Gewinner VIP-Package Dreikönigsspringen Bischofshofen: „Wir haben ein unglaubliches Vater-Sohn Wochenende verbracht mit atemberaubenden Momenten! Ein riesen Dankeschön an Mr Green Sportwetten sowie SPORTS.Selection, die uns das alles ermöglicht haben. Das ultimative Highlight nicht zu vergessen, ein Mensch der uns die ganze Zeit zur Seite stand und einfach der absolute Wahnsinn ist - Thomas Morgenstern!“

Aktuell: Skitag mit Armin Assinger am Nassfeld

Am 24. Februar 2019 gibt es nach 2018 wieder die Chance auf einen Tag voller Action auf der Ski-Piste und jeder Menge Gschichtln vom ehemaligen Skirennfahrer und Kult-Moderator der Millionenshow, Armin Assinger. Inkludiert sind zudem Nächtigung im FRANZ ferdinand Mountain Resort, ein Tages-Skipass der Skiregion Nassfeld-Pressegger See, ein Kamingespräch inkl. Auszüge aus dem Vortrag „Das Leben ist ein Abfahrtslauf“, sowie Fotos und Autogramme von und mit Armin Assinger.

Unter allen Kommentaren auf der Facebook Seite von Mr Green Sportwetten bis zum 11. Februar 2019 um 11 Uhr, werden die besten vier ausgewählt und gewinnen mit ihrer Begleitung den exklusiven Skitag mit dem Starmoderator am 24. Februar.

In Vorbereitung: Romreise inkl. AS Roma vs. Juve mit Jahrhunderttorhüter Michael Konsel

Und auch das nächste Mr Green Sportwetten Gewinnspiel aus unserem Hause steht unmittelbar bevor. Von 11. bis 13. Mai 2019 reisen wieder einige Gewinner gemeinsam mit Jahrhunderttorhüter Michael Konsel in „sein Rom“ und sehen sich das Spitzenspiel zwischen „seiner“ AS Roma und Juventus Turin mit Superstars wie Christiano Ronaldo, Paulo Dybala, Mario Mandzukic oder Daniele de Rossi und Edin Dzeko auf der anderen Seite an. Bei der Reise durch die „Ewige Stadt“ geht die AS Roma Legende mit den Teilnehmern aber nicht einfach nur ins Stadio Olimpico, sondern Michael Konsel zeigt den Gewinnern den italienischen Club-Fußball aus der Perspektive eines Starspielers. Zudem teilt er sein spezielles Know-how, wie man sich durch Techniken der Motivationssteigerung, angewandt im Spitzensport, zu Bestleistungen im Alltag motivieren kann. Höhepunkte bei diesem unvergesslichen Erlebnis sind vor allem auch die Besuche der Lieblings-Lokale und –Restaurants des Jahrhunderttorhüters.

Thomas Morgenstern: „Es freut mich sehr, dass die Gewinner des Mr Green Sportwetten Gewinnspiels so viel Spaß hatten. Das Programm war gemütlich und intensiv zugleich, die Schanzenführung bis an den Balken, die Insights, die speziellen Akkreditierungen und das Abendprogramm konnten an den zwei Tagen dann auch den Ausfall des Heli-Flugs kompensieren, der aufgrund des Wetters leider unmöglich war. Ich hoffe ich konnte zu einem unvergesslichen Erlebnis beitragen.“

Armin Assinger: „Ich freue mich auf die Teilnehmer, gutes Wetter ist bestellt, die Pisten am Nassfeld sind sowieso bestens präpariert, das wird ein lässiger Tag und unvergesslich, das kann ich versprechen!“

Michael Konsel: „Die Reise in meine zweite Heimat ist immer etwas ganz besonderes. Rom ist eine wunderschöne Stadt mit ganz speziellem Flair und das den Gewinnern des Mr Green Sportwetten Gewinnspiels näherzubringen und ihnen „mein Rom“ zu zeigen, macht mir besondere Freude. Wir sind sicher wieder eine tolle, lustige Truppe und werden zwei der besten Teams Italiens – und auch Europas - im altehrwürdigen Stadio Olimpico sehen. Die Kombination aus Spitzen-Fußball, Kultur und dem gemütlichem Beisammensein in meinen Lieblings-Lokalen ist immer ein unvergessliches Erlebnis!“

Alle Gewinnspiele auf Facebook : www.facebook.com/MrGreenSportwetten

Blogartikel zum Gewinnspiel mit Thomas Morgenstern : www.mrgreen.at/mit-mr-green-sportwetten-zum-dreikoenigsspringen





Blogartikel zum Gewinnspiel / Skitag mit Armin Assinger am 24. Feb.:: www.mrgreen.at/skitag-mit-armin-assinger-am-nassfeld





Video zum Gewinnspiel / Romreise mit Michael Konsel 12.-14. Mai 2018: http://www.sports-selection.at/mrgreen-romreise





Weitere Informationen über diverse Gewinnspiele von Mr Green Sportwetten finden Sie auch unter: www.sports-selection.at/mrgreen





https://youtu.be/2m0KqbimQC0

https://youtu.be/bfi2LulTlmA