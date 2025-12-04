Syrien: CARE leistet Winterhilfe für Familien in akuter Not

Nahe der Stadt Raqqa im Nordosten Syriens lebt der Beduine Hammoud (54) mit seiner Familie. Vor dem Krieg besaß er eine Herde mit 1.500 Schafen. In den letzten Jahren musste er fast sein ganzes Vieh verkaufen, um zu überleben. „Ich habe nur mehr 30 Schafe. Um Futter für sie zu kaufen, musste ich mir Geld borgen“, erzählt Hammoud. Er fürchtet sich schon vor den harschen Wintertemperaturen, hofft aber nach der langen Dürre auf Regen, damit seine Schafe wieder Futter haben. „Wenn der Regen erneut ausbleibt, habe ich nichts mehr übrig. Diese 30 Schafe sind die einzige Hoffnung für meine Familie und mich.“ Damit Hammoud und seine Familie durch den Winter kommen, erhielt er Bargeldhilfe von CARE, die aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird.

Humanitärer Bedarf so hoch wie nie zuvor

Trotz der anfänglichen Hoffnung bleibt auch ein Jahr nach dem Ende des Assad-Regimes die Situation für Millionen Menschen in Syrien dramatisch. Anhaltende Konflikte und Vertreibung, eine Wirtschaftskrise, steigende Preise und chronische Dürren führen dazu, dass mehr als 16,5 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind – so viele wie noch nie zuvor. Mit Beginn des Winters verschärft sich die Not weiter. Besonders betroffen sind Familien, die nach jahrelanger Flucht in zerstörte Heimatorte zurückgekehrt sind, ebenso wie die sieben Millionen Menschen, die weiterhin als Binnenvertriebene in Camps und notdürftigen Unterkünften leben, oftmals ohne isolierende Dächer, Fenster oder ausreichende Wasser- und Stromversorgung.

Um Familien vor der Kälte zu schützen, verteilt CARE gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen und finanzieller Unterstützung der Europäischen Union Winterkleidung, Decken, Heizmaterial und unterstützt den wetterfesten Ausbau von Unterkünften. Außerdem wird die Versorgung mit sauberem Wasser und Sanitäranlagen sichergestellt. In Nordwestsyrien erhalten 13.000 Menschen finanzielle Unterstützung für winterfeste Unterkünfte und warme Kleidung. In Nordostsyrien werden mehr als 15.500 Menschen mit Bargeldhilfen oder Sachleistungen versorgt, um ihre dringendsten Bedürfnisse während der kalten Monate zu decken.

„Syrien steht an einem historischen Wendepunkt: Nach mehr als einem Jahrzehnt des Krieges versucht das Land, sich neu aufzubauen und wieder auf die Beine zu kommen. Doch die Lage bleibt fragil und der humanitäre Bedarf ist nach wie vor enorm. Die Europäische Union steht weiterhin fest an der Seite der besonders schutzbedürftigen Syrerinnen und Syrer und arbeitet dafür eng mit ihren humanitären Partnern zusammen. Jetzt, da der Winter bevorsteht, versorgen unsere Partner die Menschen mit lebenswichtiger Winterhilfe, Notunterkünften und finanzieller Unterstützung, damit Familien sich vorbereiten und die kommenden harschen Monate besser überstehen können“, sagt Michelle Čičić, Leiterin des EU-Büros für humanitäre Hilfe in Syrien.

„Ich weiß nicht, wie ich diesen Winter überleben soll“

Die 45-Jährige Ghalin, Mutter von sieben Kindern, lebt seit acht Jahren in einer selbstgebauten Lehmhütte in einem Camp für Vertriebene im Nordosten Syriens. Aufgrund von starkem Regen ist das Dach ihrer Hütte im vergangenen Sommer eingestürzt. „Alle unsere Vorräte, Reis, Zucker, Nudeln, wurden zerstört. Wir sind ohne Dach und Essen mit der Hilfe unserer Nachbarn durch den Winter gekommen.“

Die kommenden Monate bereiten Ghalin deshalb große Sorgen: „Ich habe keine Worte um die Angst, die ich fühle, zu beschreiben.“ Die Familie hat einen provisorischen Ofen zum Heizen. „Wir nutzen ihn nur für 40 Tage im Winter, an den ganz schlimmen Tagen. Wir können uns den Brennstoff dafür nicht leisten.“ Im November erhielt ihr jüngster Sohn Winterkleidung von CARE. „Meine Kinder schlafen in allen Sachen, die sie bekommen haben, weil es so kalt ist und wir keine warmen Decken haben“, sagt Ghalin. „Wir gehen früher schlafen, um Brennstoff zu sparen, und hoffen, dass wir einschlafen, bevor uns zu kalt wird. Ich weiß nicht, wie wir den Winter dieses Mal überleben sollen.“

So hilft CARE: Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet CARE in Syrien gemeinsam mit Partnerorganisationen – seit 2016 mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union. Im Norden Syriens sichert CARE den Zugang zu sauberem Wasser und Sanitärversorgung, unter anderem durch den Bau und die Sanierung von Brunnen, Toiletten und Handwaschstationen sowie Abwassermanagement. Gleichzeitig unterstützt CARE Menschen dabei, ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit zurückzugewinnen. Berufsausbildungen, Mentoring-Programme und Startkapital helfen 170 Frauen und Männern, kleine Unternehmen aufzubauen und ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften.

Frauen und Mädchen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen oder bedroht sind, erhalten Schutz und Unterstützung, u.a. durch mobile Gesundheitsdienste, psychosoziale Beratung sowie finanzielle Unterstützung. Gleichzeitig sollen Aufklärungskampagnen, die sich an Männer und Buben richten, Gewalt vorbeugen.

Insgesamt profitieren von dem Projekt mehr als 580.000 Menschen, die Mehrheit davon sind Frauen.