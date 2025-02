SONNENTOR: Weltfrauen(tag) POWER

Für SONNENTOR ist Gleichstellung selbstverständlich! „Ein einzelner Tag reicht uns nicht, um auf die vielen Herausforderungen des Frauseins aufmerksam zu machen“, erklärt Marken-Botschafterin Kristina Hummel und ergänzt: „Weiblichkeit bewegt und deshalb sprechen wir mit unserem fe:male Power-Schwerpunkt bereits seit über einem Jahr verstärkt Themen an, die im öffentlichen Diskurs mehr Beachtung verdienen!“ Jüngster Meilenstein: der Launch des Videocasts „würzige STORYTELLER“, dessen erste Staffel mit grundlegenden Tabus bricht.

Ob Infos rund um Zyklus oder Wechseljahre, damit verbundene Herausforderungen in der Arbeitswelt, vermeintliche Tabus rund um Lust und Libido - die Marken-Botschafterinnen von SONNENTOR sehen hier überall und an jedem einzelnen Tag des Jahres das Potenzial, etwas zu bewegen! „Deshalb berichten wir auf unserer Website auch über Erfolge von Aktivismus für Menstruation und Wechseljahre. In unseren fe:male Power Stories teilen Kolleginnen ihre Lebenserfahrungen mit unserer Community“, so Kristina Hummel und ergänzt: „Wissen und Informationen sind schließlich Voraussetzung dafür, selbstbestimmt für die eigenen Bedürfnisse einzutreten - so lassen wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Fans aus fe:male Power fe:male Empowerment wachsen!“

Videocast „würzige STORYTELLER“

Am 2. Jänner 2025 ging die erste Folge online. Seitdem generierte der Videocast auf Spotify, Apple und Youtube in Summe bereits rund 3500 Views. Ein Zeichen, dass die Themen unsere Community bewegen. In jeder Folge spricht eine andere Mitarbeiterin von SONNENTOR mit einer Expertin. In der ersten Staffel dreht sich alles um fe:male Power. Zu Gast sind etwa die Journalistin Veronika Pelikan, Podcasterin Sinah Edhofer, die Zyklus-Expertinnen Denise Rosenberger und Sandra Langschwert, Physiotherapeutin und Sexualpädagogin Jasmin Wagner sowie die Naturpädagogin Barbara Uhl.

Die fe:male Power-Landingpage

Auf einer eigenen fe:male Power-Landingpage haben die Marken-Botschafterinnen altes Kräuterwissen, Rezepte, DIY-Tipps, Interviews sowie Artikel rund um das Thema Lust, Zyklus, Wechseljahre und Arbeitswelt gesammelt. Besonderes Highlight sind die fe:male Power Stories aus der SONNENTOR Welt. Hier verrät etwa Maria, dass es nie zu spät ist, um neu durchzustarten. Mit Anfang 50 entschied sie sich für eine neue Ausbildung - weg vom Schreibtisch und rein in die Natur. Eine andere Herausforderung meisterte Sabine, deren Mutter aus allen Wolken fiel, als sie ihren ersten Job kündigte. Beindruckend ist auch die Geschichte von Maria Bianca, die all ihren Mut zusammennahm und bereits mit Mitte Zwanzig zur Abteilungsleiterin der Produktentwicklung und damit eines der Herzstücke des Unternehmens wurde.

Wie alles begann

Gestartet hat die fe:male Power-Kampagne von SONNENTOR mit einem internen Schwerpunkt im Jahr 2023, denn rund zwei Drittel der 350 Mitarbeitenden sind weiblich und damit gibt es ein großes Publikum. Workshops von Expertinnen rund um Kräuter- und Zyklus-Wissen, DIY-Tipps sowie Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge sorgen seitdem für ein abwechslungsreiches Programm.

Unser Kräuter-Tipp für alle Lebenslagen

Für die einen ähnelt es einem schützenden Umhang, andere erkennen darin das Cape einer Superheldin. Ganz egal, wie das Blatt des Frauenmantels interpretiert wird: Das Kraut ist ein Must-have im Teeschrank, das mit jeder Lebensphase harmoniert. Das sanft blumige und leicht herbe Aroma lässt kaum vermuten, welche Kraft in diesen Blättern steckt. Schon eine Tasse täglich kann uns stärken. So findet der Zyklus wieder seinen Takt, die Stimmung kommt weniger ins Wanken, in der Regel kommt die Lockerheit und auch im Wechsel ist für coole Stimmung gesorgt. Hinweis: Immer frisch zubereitet trinken.

Das Ziel: Zusammenhalt

„Mit unserer Kampagne möchten wir aufzeigen, dass uns gemeinsame Bedürfnisse verbinden, die wir mit Wissen, Tipps und Rezepten unterstützen wollen“, betont Kristina Hummel und erklärt abschließend: „Wir möchten ein positives Gefühl des Zusammenhalts teilen.“