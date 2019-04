SodaStream warnt vor Verwechslung mit zurückgerufenem Sodastar-Produkt

SodaStream, der weltweit größte Hersteller von Wassersprudlern mit Österreichsitz in Leopoldsdorf, stellt klar: Die vom österreichischen Diskonter Hofer und seinem Lieferant BL Balanced Lifestyle Food and Beverages GmbH am 10. April 2019 vom Markt zurückgerufenen Glasflaschen von SODASTAR sind keine Produkte der SodaStream Gruppe.

Das SodaStream-Sprudler-System entspricht höchsten Qualitätsansprüchen – von der Maschine, über die Glaskaraffe bis hin zum Original CO2-Zylinder. Alle SodaStream Produkte sind nach strengen TÜV-Kriterien geprüft, zuverlässig und sicher. „Das Gesamt-Sprudler-System entspricht den Prüfanforderungen der TÜV Nord Cert GmbH und trägt das Siegel für geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen). Die Glaskaraffe im Speziellen ist von TÜV Nord Cert GmbH Baumuster geprüft“, so Frau Dipl. Oec. Troph. Petra Szimanski Leiterin Qualität Österreich und Deutschland. „Kein Zufall also, dass bspw. das renommierte ÖkoTest-Magazin den SodaStream Crystal mit Glasflasche im aktuellen Test 2018 als ‚sehr gut‘ bewertete! Wer sich für SodaStream entscheidet und damit dem Original vertraut, geht jedenfalls auf Nummer sicher.“, erklärte Julian Hessel, Marketingdirektor Österreich und Deutschland.

SodaStream gehört zu den begehrtesten Produkten am österreichischen Markt: 2018 verzeichnete der Wassersprudler-Hersteller mit einem Umsatzwachstum von 22,8 Prozent das erfolgreichste Jahr seiner mittlerweile 20-jährigen Marktpräsenz in Österreich. „Der Trend geht ganz klar in Richtung Selbersprudeln – das bestätigt die wachsende Nachfrage der Kunden. SodaStream steht für einen neuen Lifestyle, der sowohl von hoher Convenience als auch von nachhaltigem Konsum im Einklang mit der Natur geprägt ist. SodaStream ist deshalb nicht nur praktisch und nachhaltig, sondern auch verdammt sexy,“ weiß Julian Hessel. Und empfiehlt: „Entscheiden Sie sich für das Original".

Über Sodastream

Sodastream® ist eine Marke der Sodastream Österreich GmbH mit Sitz in Leopoldsdorf, Österreich. Sie gehört zur internationalen Sodastream Gruppe. Neben Österreich vertreibt der NASDAQ-notierte Weltmarktführer seine Produkte in 45 weiteren Ländern: Weltweit sprudeln bereits mehr als sieben Millionen Haushalte ihre Getränke mit SodaStream selbst. Jährlich werden mit Sodastream 1,5 Milliarden Liter Trinkwasser zuhause aufgesprudelt. Dank moderner Wassersprudler mit spülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen Innovationen im Getränkebereich ist Sodastream seit Jahren Marktführer auf seinem Gebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch Stiftung Warentest und Öko-Test.

