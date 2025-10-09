Philanthropie stärkt Forschung: TU Wien Foundation gründet neuen Fonds

Ein außergewöhnlicher Akt von Philanthropie setzt einen neuen Meilenstein für Forschung mit gesellschaftlicher Wirkung an der TU Wien: Durch eine private Zuwendung in der Höhe von vier Millionen Euro wird der neue LUMINA FUND ins Leben gerufen. Der Fonds, verankert in der TU Wien Foundation, stärkt künftig Forschungsprojekte, die wissenschaftliche Exzellenz mit nachhaltiger Verantwortung verbinden – insbesondere in den Schlüsselbereichen Gesundheit und Biomedizin, nachhaltige Technologien, Energietransformation und grüne Innovationen.

Elfriede Baumann, Vorsitzende des Vorstandes der TU Wien Foundation, betont:

„Unser Ziel ist es herausragende Forscher_innen bei ihren Projekten zu unterstützen und so der Gesellschaft Zugang zu Lösungen zu gewähren, die es abseits der etablierten Forschungsfelder womöglich nicht gegeben hätte: mit dieser großzügigen Zustiftung können wir den Zweck der Stiftung maßgeblich vorantreiben.“

Michael Kaiser, Generalsekretär der TU Wien Foundation, ergänzt:

„Der LUMINA FUND ermöglicht es der TU Wien Foundation, die exzellente Forschungsleistung der TU Wien mit internationaler Strahlkraft langfristig zu unterstützen. Wir sind sehr dankbar für dieses philanthropische Engagement von dem zukünftige Generationen von Nachwuchswissenschaftler_innen profitieren.“

Mit dem Fonds werden Projekte gefördert, die neue Wege für eine nachhaltige Zukunft eröffnen – von der Grundlagenforschung bis zur praktischen Anwendung. Dazu zählen auch Stipendien für Nachwuchswissenschaftler_innen, internationale Partnerschaften und Bildungsinitiativen im MINT-Bereich. Die Förderungen werden ab 2026 in einem zweistufigen, unabhängigen Auswahlverfahren vergeben, das wissenschaftliche Exzellenz, Transparenz und gesellschaftliche Wirkung sicherstellt.

Über die TU Wien Foundation

Die TU Wien Foundation bündelt sämtliche philanthropen Engagements im Umfeld der Technischen Universität Wien. Sie fördert Exzellenz in Forschung, Lehre und Innovation, stärkt Kooperationen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und engagiert sich für nachhaltige Zukunftsgestaltung. Mit wirkungsorientierten Fördermodellen schafft sie Raum für Projekte, die wissenschaftliche Erkenntnis in gesellschaftliche Verantwortung übersetzen.