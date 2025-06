Österreich dominiert erstes Schnapsen-Länderspiel gegen Ungarn und gewinnt mit 22:14

Das erste offizielle Schnapsen-Länderspiel zwischen Österreich und Ungarn ist Geschichte – und es endete mit einem klaren Sieg für die Gastgeber: Team Österreich setzte sich mit 22:14 durch und kürte sich damit zum ersten Sieger eines internationalen Schnapsen-Duells auf Nationalteamebene.

Die Premiere des Events, das vom 13. bis 14. Juni 2025 im Hotel Indigo am Wiener Naschmarkt stattfand, war mehr als nur ein sportlicher Wettbewerb. Es war ein Fest für alle Fans des traditionellen Kartenspiels, das in beiden Ländern tief verwurzelt ist. In insgesamt 36 spannenden Partien, von denen die Top-Begegnungen live gestreamt und professionell kommentiert wurden, traten je sechs Spieler pro Nation im direkten Duell gegeneinander an. Die österreichischen Vertreter entstammten der aktiven Online- und Turnierszene – das ungarische Nationalteam wurde vom ansässigen Schnapserverband, der Magyar Snapszer Szövetség, zusammengestellt.

Obwohl das österreichische Team durch eine geschlossene Mannschaftsleistung überzeugte und die Begegnung letztlich deutlich für sich entschied, stach ein Spieler besonders hervor: Daniel „Psychologist“ Horvath aus Szombathely (Ungarn). Der 30-Jährige, der sich selbst als „professionellen Schnapser“ bezeichnet, gewann 5 seiner 6 Spiele und unterstrich mit seiner ruhigen, analytischen Spielweise seinen Status als einer der besten Schnapser weltweit.

Ein Spiel, das verbindet

Das Länderspiel war nicht nur sportlich ein Höhepunkt, sondern förderte auch den kulturellen Austausch zwischen den beiden Nationen. Schnapsen wurde erstmals auf internationaler Ebene gefeiert – begleitet von Interviews, Porträts, Livestreams und einer breiten medialen Nachberichterstattung.

„Das erste Länderspiel war ein voller Erfolg. Die Atmosphäre war sportlich und freundschaftlich zugleich – genau das, was Schnapsen ausmacht“, resümierte Manuel Lang, Organisator und Kapitän des österreichischen Teams.

Nations Cup als nächster Meilenstein

Das erfolgreiche Event markiert den Startschuss für eine neue Ära im Schnapsensport. Bereits jetzt haben weitere Länder wie Slowenien und Kroatien Interesse bekundet, sich künftig an internationalen Länderspielen zu beteiligen. Vor diesem Hintergrund wurde die Idee eines „Schnapsen Nations Cup“ ins Leben gerufen – ein mehrstufiges Turnierformat mit mehreren Nationen, das künftig regelmäßig ausgetragen werden soll und das Ziel verfolgt, Schnapsen als traditionsreiches und verbindendes Kulturgut weiter zu fördern.

Die Veranstaltung wurde umfassend dokumentiert – mit Videos, Fotos, Interviews und vielen emotionalen Momenten. Eine detaillierte Nachberichterstattung sowie die vollständige Doku erscheinen demnächst auf www.schnopsn.com/laenderspiel